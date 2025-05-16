Байк-фестиваль "Берег Маугли" возвращается после пятилетней паузы Афиша

Фото: Кира Мишина

В Нижегородской области после длительного перерыва вновь состоится байк-фестиваль "Берег Маугли" (18+). О подготовке к мероприятию рассказали организаторы на своей странице в социальной сети.

Трехдневный музыкальный байк-марафон пройдет с 25 по 27 июля на живописном берегу Оки в городе Павлово. Это первое проведение мероприятия с 2019 года — с тех пор оно не проводилось из-за пандемии коронавируса.

В течение трех дней гостей ждет насыщенная музыкальная программа. На сцене выступят известные российские рок-группы, в числе которых "Алиса", "7Б", "Мастер", "Потомучто", "Конец фильма", "Тайм-Аут", "F.P.G" и другие музыкальные коллективы.

Кроме концертов, на фестивальной площадке развернется выставка уникальной техники. Особое внимание будет уделено мотоциклам, участвующим в соревнованиях "УРАЛГОН".

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