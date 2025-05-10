Алена Хмельницкая и Александр Панкратов-Черный приедут на фестиваль "Кстокино" Афиша

Фото: Александр Воложанин

Российский кинофестиваль "Кстокино" (12+) в третий раз пройдет в Кстовском округе с 24 по 29 мая.

На церемонии открытия соберутся известные актеры и деятели искусства. В числе приглашенных — Александр Панкратов-Черный, Ольга Прокофьева, Алёна Хмельницкая, Валентина Теличкина, Никита Малинин, Сергей Новожилов, Сергей Балашов, Нина Шацкая, Антон Зацепин, Эд Шульжевский, Ольга Красько и другие.

По словам главы местного самоуправления Кстовского округа Ивана Уланова, в этом году программа обещает быть особенно насыщенной. Гостей ожидают не только показы фильмов, но и разнообразные мероприятия: мастер-классы, театральные постановки, творческие вечера и встречи с актерами.

Всего в рамках "Кстокино" запланировано более 20 событий. Они пройдут не только в Кстове, но и в населенных пунктах округа — сёлах Шёлокша, Запрудное и поселке Ждановский.

В этом году центральной темой фестиваля станет экология. Особое внимание будет уделено продвижению экологичного образа жизни через кино и искусство. Одним из ключевых событий станет фестиваль "Экокультура".

Напомним, на фестивале "Столица закатов" (0+) для нижегородцев выступят группа Uma2rman и рэп-исполнитель Дельфин.

Ранее сообщалось, что в рамках дневной программы "Пари феста" (16+) состоятся концерты FEDUK и Доры.