Алена Хмельницкая и Александр Панкратов-Черный приедут на фестиваль "Кстокино"

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Российский кинофестиваль "Кстокино" (12+) в третий раз пройдет в Кстовском округе с 24 по 29 мая.
На церемонии открытия соберутся известные актеры и деятели искусства. В числе приглашенных — Александр Панкратов-Черный, Ольга Прокофьева, Алёна Хмельницкая, Валентина Теличкина, Никита Малинин, Сергей Новожилов, Сергей Балашов, Нина Шацкая, Антон Зацепин, Эд Шульжевский, Ольга Красько и другие.
По словам главы местного самоуправления Кстовского округа Ивана Уланова, в этом году программа обещает быть особенно насыщенной. Гостей ожидают не только показы фильмов, но и разнообразные мероприятия: мастер-классы, театральные постановки, творческие вечера и встречи с актерами.
Всего в рамках "Кстокино" запланировано более 20 событий. Они пройдут не только в Кстове, но и в населенных пунктах округа — сёлах Шёлокша, Запрудное и поселке Ждановский.
В этом году центральной темой фестиваля станет экология. Особое внимание будет уделено продвижению экологичного образа жизни через кино и искусство. Одним из ключевых событий станет фестиваль "Экокультура".
Напомним, на фестивале "Столица закатов" (0+) для нижегородцев выступят группа Uma2rman и рэп-исполнитель Дельфин.
Ранее сообщалось, что в рамках дневной программы "Пари феста" (16+) состоятся концерты FEDUK и Доры.
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