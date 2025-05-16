Автобус с детьми попал в ДТП в Борском округе: есть пострадавшие

Автобус с детьми попал в ДТП в Борском округе, сообщили в пресс-службе нижегородской полиции.
По данным правоохранителей, инцидент произошел около девяти утра на 14 км трассы "Неклюдово — Бор — Макарьево". Водитель "Лады Приоры" при выезде со второстепенной дороги не пропустил заказной автобус, в результате чего транспортные средства столкнулись.
В полиции уточнили, что несовершеннолетние пассажиры автобуса не пострадали. А вот в "Ладе" двое пострадавших, включая 17-летнего подростка.
Школьников пересадили в другой автобус после ДТП.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют подробности случившегося.
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