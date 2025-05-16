Рейсовый автобус попал в ДТП около поселка Ждановский Происшествия

Рейсовый автобус №204 попал в ДТП около поселка Ждановский в Кстовском округе. Об этом сообщает телеграм-канал "Нижний Новгород. Без цензуры".

На месте уже работают сотрудники Госавтоинспекции. На данный момент информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП с автобусом в Дзержинске пострадали два человека.

Напомним, что водитель автобуса, который насмерть сбил женщину у Московского вокзала в Нижнгем Новгороде, изменил показания и не признает свою вину.