Нижегородский водоканал получит еще 1 млрд рублей из горбюджета Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Бюджет Нижнего Новгорода предлагается увеличить на 790,9 млн рублей. Об этом на заседании постоянной комиссии городской думы по бюджетной, финансовой и налоговой политике сообщил директор департамента финансов мэрии Юрий Мочалкин, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По его словам, основная часть этой суммы — 765,5 млн рублей — поступит из межбюджетных трансфертов, еще 25,4 млн составят собственные доходы города. Из них 24 млн рублей связаны с реализацией договора комплексного развития территории.

Расходы также вырастут на аналогичную сумму. Из собственных средств планируется направить 1,4 млн рублей на содержание библиотек и 24 млн — на программу расселения аварийного жилья.

Из межбюджетных средств 21,5 млн рублей выделят на капитальный ремонт кинотеатра "Орленок", 1,6 млн — на закупку оборудования для музыкальной школы №5, а 3,2 млн — на развитие центров образования "Точка роста" в школах №89 и №146.

На ремонт дорог запланировано 216 млн рублей, еще 33,3 млн направят на реконструкцию улицы Гордеевской и проезда от Верхнепечерской до Нижнепечерской.

Значительное увеличение расходов предусмотрено по линии департамента жилья и инженерной инфраструктуры — на 1,23 млрд рублей. Из них 1 млрд рублей составит безвозмездный вклад в имущество АО "Нижегородский водоканал" (без увеличения уставного капитала).

Как объяснил Мочалкин, ресурсоснабжающая организация заместит этими средствами кредиты в комбанках, которые брала по ставке 24 и более процентов. "Экономить будут на процентах, улучшат свое финансовое состояние и смогут направить деньги на ремонт сетей, а не расходовать на обслуживание кредитных линий", - сказал он, отвечая на вопросы депутатов.

Председатель комиссии Марк Фельдман уточнил, что это уже третий "транш" предприятию. В общей сложности за последнее время оно получило 3,3 млрд рублей.

Также 32,9 млн рублей пойдут на ремонт многоквартирных домов, 202,4 млн — на ремонт теплосетей в рамках федеральной программы ЖКХ, а 700 тысяч — на снос аварийного жилья.

Компенсации за изъятие земель и объектов под продление Сормовско-Мещерской линии метро обойдутся бюджету в 161,3 млн рублей.

Департамент физкультуры и спорта получит 33,7 млн рублей на приобретение помещений на улице Студеной, 37 для нужд школы №9.

В то же время расходы департамента строительства и капитального ремонта сократят на 941 млн рублей. Это связано с переносом средств на 2026 год по строительству жилого дома в Приокском районе (650 млн) и проектным работам по водоснабжению и водоотведению в поселках Ольгино и Новинки (411 млн).

Дополнительно увеличиваются расходы на переселение граждан из аварийного жилья на 107,7 млн рублей, капитальный ремонт школы №115 — на 8,8 млн, а строительство нового корпуса школы №103 — на 4,2 млн.

Также предлагается перераспределить 15,1 млн рублей из резервного фонда — средства пойдут на укрепление материально-технической базы соцучреждений, установку детских площадок и поддержку территориального общественного самоуправления.

Обновленные параметры бюджета составят: доходы — 71,994 млрд рублей, расходы — 75,611 млрд, дефицит — 3,617 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что бюджет Нижегородской области в мае планируют увеличить почти на 148 млн рублей за счёт благотворительной помощи.