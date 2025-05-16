Это рекорд: нижегородцы запустили в небо шар с Георгиевской лентой
В России вводят новый порядок выявления пьяных водителей
Названы звезды, которые выступят на "Столице закатов" в 2025 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
22 мая 2025 14:59  [72] Пристань "Валдаев" перенесли на Бору
22 мая 2025 14:53  [63] В Нижегородской области при поддержке партии "Единая Россия" в образовательных учреждениях открыты более 200 парт Героев
22 мая 2025 14:18  [99] Нижегородцы вошли в топ-5 пользователей сайтов для аллергиков в России
22 мая 2025 14:12  [110] Рабочие начали асфальтировать Ковалиху после аварии на водопроводе
22 мая 2025 14:03  [105] Ремонт Канавинского моста ведется с опережением графика
22 мая 2025 13:49  [285] Проект строительства III очереди дублера проспекта Гагарина прошел экспертизу
22 мая 2025 13:36  [156] 73 новых автобуса появятся в Нижнем Новгороде
22 мая 2025 13:19  [141] Схема движения троллейбуса №25 изменится в Нижнем Новгороде
22 мая 2025 12:49  [172] Реконструкцию и строительство сетей в Новинках планируют завершить в 2029 году
22 мая 2025 12:00  [207] Нижегородский детский лагерь "Лесная сказка" может лишиться половины корпусов
Общество

Рабочие начали асфальтировать Ковалиху после аварии на водопроводе

22 мая 2025 14:12  [110] Общество
Рабочие начали асфальтировать Ковалиху после аварии на водопроводе

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

На улице Ковалихинской в Нижнем Новгороде начались работы по укладке асфальта. Это стало возможным после того, как специалисты устранили повреждение на водопроводной линии, сообщили в пресс-службе мэрии.

Аварийный участок принадлежит сторонней организации, но ремонт выполнило АО "Нижегородский водоканал". Работы провели оперативно: уже к вечеру того же дня на месте началась обратная засыпка.

С утра 22 мая подрядчики завершили подготовку основания, и теперь перешли к укладке нового дорожного покрытия.

По информации с места, все работы планируют закончить до конца дня. После завершения асфальтировки движение транспорта по улице Ковалихинской будет восстановлено.

Напомним, что в результате коммунальной аварии на Ковалихе посреди дороги образовался огромный провал. Фото можно посмотреть тут.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ЖКХ провал грунта Ремонтные работы
Поделиться:
Новости по теме
16 мая 2025 15:03  [537] ДУК высказался о провале грунта возле жилого дома в Верхних Печерах
13 мая 2025 16:55  [491] Режим повышенной готовности в Канавине из-за провала грунта отменен
12 мая 2025 13:00  [446] Мини-провал образовался на Нижневолжской набережной
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Многонациональный Нижний: как прошел фестиваль Наш общий дом
16 мая 2025 14:45Многонациональный Нижний: как прошел фестиваль "Наш общий дом"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных