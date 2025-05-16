Рабочие начали асфальтировать Ковалиху после аварии на водопроводе

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На улице Ковалихинской в Нижнем Новгороде начались работы по укладке асфальта. Это стало возможным после того, как специалисты устранили повреждение на водопроводной линии, сообщили в пресс-службе мэрии.
Аварийный участок принадлежит сторонней организации, но ремонт выполнило АО "Нижегородский водоканал". Работы провели оперативно: уже к вечеру того же дня на месте началась обратная засыпка.
С утра 22 мая подрядчики завершили подготовку основания, и теперь перешли к укладке нового дорожного покрытия.
По информации с места, все работы планируют закончить до конца дня. После завершения асфальтировки движение транспорта по улице Ковалихинской будет восстановлено.
Напомним, что в результате коммунальной аварии на Ковалихе посреди дороги образовался огромный провал. Фото можно посмотреть тут.
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