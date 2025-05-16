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Общество

ДУК высказался о провале грунта возле жилого дома в Верхних Печерах

16 мая 2025 15:03  [130] Общество
ДУК высказался о провале грунта возле жилого дома в Верхних Печерах

Фото: Пятидучье Нижнего Новгорода

У стены многоквартирного дома №21, расположенного на Казанском шоссе в Нижнем Новгороде, образовался провал грунта. Причиной стало разрушение трубопровода холодного водоснабжения, проходящего в этом месте.

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе ассоциации пяти домоуправляющих компаний города, участок трубопровода находится в аварийном состоянии: трубы сильно изношены, покрыты коррозией. Из-за постоянных протечек произошло размывание грунта, что и привело к образованию провала.

Еще 2 апреля ДУК Нижегородского района направил официальное письмо в адрес Водоканала с просьбой провести совместные ремонтные работы. Однако никакой реакции от ресурсоснабжающей организации не последовало. В связи с этим 15 мая направлено повторное обращение. Управляющая компания подчеркивает: участок трубопровода от водопроводного колодца до приемника в доме находится в зоне ответственности водоканала.

"В настоящее время провал огорожен сигнальной лентой и закрыт деревянными поддонами", — добавили в ассоциации.

Ранее сообщалось, что около торгового центра "Жар-птица" на улице Богородского в Нижнем Новгороде автобус колесом провалился в яму. 

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Теги:
Нижегородский район провал грунта
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