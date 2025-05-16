Почти на 30% вырос спрос на фармацевтов в Нижегородской области Общество

Фото: Александр Воложанин

Спрос на специалистов в области фармации в Нижегородской области за последний год увеличился на 32%. Об этом сообщили аналитики платформы hh.ru.

С января по апрель в регионе было размещено 520 вакансий для фармацевтов и провизоров. Это на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средняя предлагаемая зарплата в этой сфере составляет 66,8 тысячи рублей в месяц. За год доход фармацевтов в регионе вырос на 21%, а максимальные предложения достигают 80,2 тысячи рублей.

На федеральном уровне ситуация схожая. С начала года в России появилось 17,2 тысячи предложений о работе для фармацевтов. Чаще всего такие специалисты требуются в Москве — на столицу приходится около 3 тысяч вакансий, что составляет 17% от общего числа. Московская область разместила 10% от всех объявлений, а на долю республик Дагестан, Алтай, Хакасия и Астраханской области пришлось по 0,2%.

Средняя зарплата фармацевта по стране составляет 68,1 тысячи рублей. Самые высокие доходы в этой профессии зафиксированы в Ямало-Ненецком автономном округе — 98,5 тысячи рублей. Также в числе лидеров по уровню оплаты труда — Москва (91,3 тысячи рублей), Московская область (87 тысяч) и Мурманская область (85 тысяч).

Несмотря на рост числа вакансий и увеличение зарплат, в отрасли наблюдается острый дефицит кадров. В среднем по России на одну вакансию приходится лишь 1,8 резюме. В Нижегородской области ситуация еще более напряженная — здесь на одно рабочее место претендует всего 1,1 соискатель.

Ранее сообщалось, что почти на 15% увеличился спрос на строителей в Нижегородской области.