Работы на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде завершат в сентябре

Ремонтные работы на участке проспекта Ленина в Нижнем Новгороде планируется завершить в сентябре 2025 года. Об этом представители нижегородской мэрии сообщили в соцсети, отвечая на вопрос подписчика.
Нижегородец обратил внимание на одну из проблем проспекта Ленина, а именно: выступающие над дорогой люки колодцев.
Как пояснили в администрации города, при обустройстве верхнего слоя асфальтобетонного покрытия подрядчик приведет колодцы в нормативное состояние.
Ранее сообщалось, что ремонт автомобильных дорог в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" в Нижегородской области проходит по графику: уже выполнено 20% от запланированного объема работ.
Также сообщалось, что нарушений не выявлено при ремонте дорог в Нижнем Новгороде.
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