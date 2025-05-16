Работы на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде завершат в сентябре Общество

Ремонтные работы на участке проспекта Ленина в Нижнем Новгороде планируется завершить в сентябре 2025 года. Об этом представители нижегородской мэрии сообщили в соцсети, отвечая на вопрос подписчика.

Нижегородец обратил внимание на одну из проблем проспекта Ленина, а именно: выступающие над дорогой люки колодцев.

Как пояснили в администрации города, при обустройстве верхнего слоя асфальтобетонного покрытия подрядчик приведет колодцы в нормативное состояние.

Ранее сообщалось, что ремонт автомобильных дорог в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" в Нижегородской области проходит по графику: уже выполнено 20% от запланированного объема работ.

Также сообщалось, что нарушений не выявлено при ремонте дорог в Нижнем Новгороде.