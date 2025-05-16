Трамвайное кольцо на Черном пруду в Нижнем Новгороде ждет ремонт

Фото: Кира Мишина

В Нижнем Новгороде запланирован ремонт трамвайных путей на кольце в районе Черного пруда. Как рассказали представители ЦРТС, отвечая на вопрос нижегородца, реконструкция этого участка пройдет в рамках муниципального контракта.

Кроме того, в планах и ремонт трамвайного кольца на улице Маслякова в том же Нижегородском районе.

Сроки начала данных работ в настоящее время неизвестны.

Как сообщалось ранее, участок улицы Октябрьской в центре Нижнего Новгорода перекрыли на три месяца из-за ремонта трамвайных путей.

Напомним, что трамвайный маршрут №8 в Нижнем Новгороде полностью планируется восстановить до конца 2025 года.

Также сообщалось. что трамвай №2 в Нижнем Новгороде может вернуться на "городское кольцо" в августе 2025 года.