Бывший глава "Теплоэнерго" Илья Халтурин останется под стражей до 24 июля

Бывший глава нижегородского "Теплоэнерго" Илья Халтурин останется под стражей до 24 июля 2025 года, сообщили НИА "Нижний Новгород" в облсуде.
Напомним, Халтурина обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следствия, экс-директор ресурсоснабжающей компании заключил контракт на работы на Нагорной ТЭЦ с нарушением конкурсных процедур. Ущерб государству превысил 8 млн рублей. Его задержали в июле 2024 года.
Ранее сообщалось, что Арзамасский городской суд приступил к рассмотрению дела бывшего председателя думы Нижнего Новгорода Олега Лавричева. Он обвиняется в многомиллионных хищениях.
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