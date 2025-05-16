Прокуратура судится за участок у Щелоковского хутора из-за водоохранной зоны Общество

Прокуратура Нижегородской области подала иск к региональному министерству имущественных и земельных отношений с требованием вернуть в госсобственность участок земли, расположенный рядом с третьим озером Щелоковского хутора в Нижнем Новгороде. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Речь идет о земельном участке с кадастровым номером 52:18:0070279:8. Согласно данным публичной кадастровой карты, территория площадью 10,3 тысячи квадратных метров предназначена для комплексной жилой застройки и размещения инженерной инфраструктуры.

Кадастровая стоимость участка составляет 148,9 млн рублей.

Точные причины подачи иска пока не раскрываются. Однако известно, что по территории участка протекает ручей, впадающий в озеро, а значит, участок может относиться к водоохранной зоне, где строительство запрещено.

В качестве третьего лица в деле участвует региональное управление Росреестра.

Слушание дела назначено на 23 июня.

Ранее сообщалось, что у собственника через суд забирают земельный участок в деревне Кузнечиха.