Прокуратура судится за участок у Щелоковского хутора из-за водоохранной зоны

Прокуратура Нижегородской области подала иск к региональному министерству имущественных и земельных отношений с требованием вернуть в госсобственность участок земли, расположенный рядом с третьим озером Щелоковского хутора в Нижнем Новгороде. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.
Речь идет о земельном участке с кадастровым номером 52:18:0070279:8. Согласно данным публичной кадастровой карты, территория площадью 10,3 тысячи квадратных метров предназначена для комплексной жилой застройки и размещения инженерной инфраструктуры.
Кадастровая стоимость участка составляет 148,9 млн рублей.
Точные причины подачи иска пока не раскрываются. Однако известно, что по территории участка протекает ручей, впадающий в озеро, а значит, участок может относиться к водоохранной зоне, где строительство запрещено.
В качестве третьего лица в деле участвует региональное управление Росреестра.
Слушание дела назначено на 23 июня.
Ранее сообщалось, что у собственника через суд забирают земельный участок в деревне Кузнечиха.
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