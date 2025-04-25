Нижегородский экс-военком Хусиянов рассказал, куда тратил взятки Общество

В Нижнем Новгороде продолжается судебный процесс по делу бывшего военного комиссара Советского и Нижегородского районов Анвяра Хусиянова. Как сообщает "Ъ-Приволжье", военная прокуратура запросила для него шесть лет лишения свободы и штраф в размере 9 млн рублей.

Напомним, экс-военком Хусиянов обвиняется в получении девяти взяток от призывников. Якобы за полученные деньги он освобождал молодых людей от службы, выдавая им военные билеты. Сам фигурант заявляет, что призывники действительно были непригодны к службе по состоянию здоровья.

Хусиянова задержали в августе 2024 года и отправили в СИЗО, а через два месяца меру пресечения смягчили и перевели подозреваемого под домашний арест. Судебный процесс начался 10 февраля, однако экс-военком не явился на заседание 17 марта.

Его адвокаты заявляли, что он подписал контракт с военкоматом Волгоградской области и отправился в зону СВО как доброволец. Хусиянова объявили в розыск и вскоре задержали, а затем отправили под стражу.

Бывший военный комиссар отметил, что всегда выполнял план по призыву, а деньги, полученные от призывников, не тратил на личные нужды. Якобы полученные средства пошли на ремонт помещений военкомата и покупку бойлеров, поскольку на это не выделялось финансирование.

Адвокат обвиняемого попросил суд учесть признание вины, сотрудничество со следствием и боевые заслуги подсудимого. Он отметил, что его подзащитный "оступился, но намеревался искупить вину перед Родиной".

По словам защиты, Хусиянов поехал именно в Волгоград, потому что в Нижнем Новгороде никто не решился бы направить его на передовую. Адвокат призвал суд не лишать свободы 62-летнего экс-полковника, а ограничиться штрафом.

Ожидается, что решение по этому делу будет принято в мае.

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