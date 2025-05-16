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Происшествия

Глава "Теплоэнергоремонт НН" получил условку за задержку оплаты подрядчику

22 мая 2025 17:50  [97] Происшествия
Глава Теплоэнергоремонт НН получил условку за задержку оплаты подрядчику

Канавинский районный суд признал экс-директора ООО "Теплоэнергоремонт НН" Якова Гиркина виновным в превышении должностных полномочий. Информация об этом размещена на сайте суда.

Согласно данным Единого государственного реестра юрлиц, до недавнего времени Гиркин возглавлял предприятие, учредителями которого являются АО "Теплоэнерго" и АО "Нижегородский водоканал".

Как установило следствие, 17 декабря 2022 года компания заключила контракт с подрядной организацией. Документ касался разработки проектно-сметной документации для реконструкции одного из производственных зданий.

К 29 сентября 2023 года подрядчик получил положительное заключение государственной экспертизы. Несмотря на это, фигурант без законных оснований до 18 октября не подписывал акт приёмки выполненных работ. Более того, до 1 ноября он не перечислил подрядчику часть оплаты в размере 1,4 млн рублей.

Эти действия нарушили нормы законодательства о закупках и привели к серьезным последствиям для подрядной организации. Из-за отсутствия финансирования компания не смогла выплатить заработную плату, что привело к увольнению трёх сотрудников. Также возникли сложности с уплатой налогов.

Суд приговорил Гиркина к полутора годам лишения свободы условно. Кроме того, ему запрещено в течение одного года заниматься деятельностью, связанной с заключением и исполнением хозяйственных договоров в коммерческих структурах.

На момент публикации приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что экс-главу "Теплоэнерго" Илью Халтурина оставили в СИЗО до 24 июля.

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Теги:
Канавинский район Суд
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