В России вводят новый порядок выявления пьяных водителей
Названы звезды, которые выступят на "Столице закатов" в 2025 году
Это рекорд: нижегородцы запустили в небо шар с Георгиевской лентой
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
22 мая 2025 18:26  [38] Впавший в кому нижегородец заинтересовал главу СК Бастрыкина
22 мая 2025 17:50  [113] Глава "Теплоэнергоремонт НН" получил условку за задержку оплаты подрядчику
22 мая 2025 17:15  [123] Бывший глава "Теплоэнерго" Илья Халтурин останется под стражей до 24 июля
22 мая 2025 16:30  [134] Дзержинский водоканал сбрасывал в Волгу неочищенные сточные воды
22 мая 2025 14:28  [150] Жительница Заволжья перевела мошенникам более 9 000 000 рублей
22 мая 2025 13:28  [208] Гибель 9-летнего ребенка в ДТП на Комсомольской закончилась уголовным делом
22 мая 2025 12:52  [154] Украинские спецслужбы всё чаще стали вербовать людей через Telegram и WhatsApp
22 мая 2025 12:17  [229] Двух нижегородцев поместили в СИЗО за поджог базовой станции оператора
22 мая 2025 11:44  [194] ДТП со школьниками на Бору заинтересовало Гострудинспекцию
22 мая 2025 11:37  [213] Автобус с детьми попал в ДТП в Борском округе: есть пострадавшие
Происшествия

Впавший в кому нижегородец заинтересовал главу СК Бастрыкина

22 мая 2025 18:26  [38] Происшествия
Впавший в кому нижегородец заинтересовал главу СК Бастрыкина

Следственный комитет начал проверку по факту возможной врачебной ошибки, приведшей к тяжелому состоянию 22-летнего нижегородца.

Согласно информации, молодой человек был госпитализирован в мае текущего года после резкого ухудшения самочувствия. Отмечается, что медицинская помощь могла быть оказана ненадлежащим образом.

Как сообщает Информационный центр СК РФ, врачи могли выбрать неэффективную тактику лечения. В результате у пациента произошла остановка сердца. Сейчас он находится в состоянии комы.

В Следственном управлении СК России по Нижегородской области организована процессуальная проверка для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Айрату Ахметшину представить доклад о ходе и итогах проверки.

Ранее Александр Бастрыкин поручил принять меры для завершения расследования уголовного дела по факту гибели пятилетнего мальчика в бассейне физкультурно-оздоровительного центра в Кстове.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Александр Бастрыкин Врачи Следственное управление
Поделиться:
Новости по теме
17 мая 2025 12:19  [966] Бастрыкину доложат о деле о халатности главы отдела миграционной службы Павлова
14 мая 2025 17:13  [1260] Инцидент с 7-летним ребенком в кафе Дзержинска обернулся проверкой СК
14 мая 2025 15:40  [512] История с утопленником в Кстове закончилась проверкой СК
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Многонациональный Нижний: как прошел фестиваль Наш общий дом
16 мая 2025 14:45Многонациональный Нижний: как прошел фестиваль "Наш общий дом"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных