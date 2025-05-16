Впавший в кому нижегородец заинтересовал главу СК Бастрыкина Происшествия

Следственный комитет начал проверку по факту возможной врачебной ошибки, приведшей к тяжелому состоянию 22-летнего нижегородца.

Согласно информации, молодой человек был госпитализирован в мае текущего года после резкого ухудшения самочувствия. Отмечается, что медицинская помощь могла быть оказана ненадлежащим образом.

Как сообщает Информационный центр СК РФ, врачи могли выбрать неэффективную тактику лечения. В результате у пациента произошла остановка сердца. Сейчас он находится в состоянии комы.

В Следственном управлении СК России по Нижегородской области организована процессуальная проверка для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Айрату Ахметшину представить доклад о ходе и итогах проверки.

Ранее Александр Бастрыкин поручил принять меры для завершения расследования уголовного дела по факту гибели пятилетнего мальчика в бассейне физкультурно-оздоровительного центра в Кстове.