Впавший в кому нижегородец заинтересовал главу СК Бастрыкина

Следственный комитет начал проверку по факту возможной врачебной ошибки, приведшей к тяжелому состоянию 22-летнего нижегородца.
Согласно информации, молодой человек был госпитализирован в мае текущего года после резкого ухудшения самочувствия. Отмечается, что медицинская помощь могла быть оказана ненадлежащим образом.
Как сообщает Информационный центр СК РФ, врачи могли выбрать неэффективную тактику лечения. В результате у пациента произошла остановка сердца. Сейчас он находится в состоянии комы.
В Следственном управлении СК России по Нижегородской области организована процессуальная проверка для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Айрату Ахметшину представить доклад о ходе и итогах проверки.
Ранее Александр Бастрыкин поручил принять меры для завершения расследования уголовного дела по факту гибели пятилетнего мальчика в бассейне физкультурно-оздоровительного центра в Кстове.
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