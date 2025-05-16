Бастрыкину доложат о деле о халатности главы отдлеа миграционной службы Павлова

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину будет представлен доклад о ходе и итогах расследования уголовного дела, возбужденного в отношении сотрудницы миграционной службы в Нижегородской области. Об этом сообщили в СК РФ.
Поводом для разбирательства стали сообщения в социальных сетях о возможных нарушениях со стороны руководителя миграционного подразделения в Павлове. В результате лица, нарушившие миграционное законодательство, не были привлечены к ответственности.
Следственное управление СК России по Нижегородской области проводило проверку и расследование по статье 293 УК РФ — халатность. Дело было завершено, однако суд освободил фигурантку от наказания, сославшись на истечение сроков давности уголовного преследования.
Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК России Ахметшину А.С. представить подробный доклад о результатах расследования, а также предоставить всю собранную доказательственную базу.
Ранее сообщалось, что ФСБ задержала членов группировки, занимавшейся незаконной легализацией мигрантов в Нижегородской области
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