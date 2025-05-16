Бастрыкину доложат о деле о халатности главы отдлеа миграционной службы Павлова Происшествия

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину будет представлен доклад о ходе и итогах расследования уголовного дела, возбужденного в отношении сотрудницы миграционной службы в Нижегородской области. Об этом сообщили в СК РФ.

Поводом для разбирательства стали сообщения в социальных сетях о возможных нарушениях со стороны руководителя миграционного подразделения в Павлове. В результате лица, нарушившие миграционное законодательство, не были привлечены к ответственности.

Следственное управление СК России по Нижегородской области проводило проверку и расследование по статье 293 УК РФ — халатность. Дело было завершено, однако суд освободил фигурантку от наказания, сославшись на истечение сроков давности уголовного преследования.

Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК России Ахметшину А.С. представить подробный доклад о результатах расследования, а также предоставить всю собранную доказательственную базу.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала членов группировки, занимавшейся незаконной легализацией мигрантов в Нижегородской области