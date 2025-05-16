Георгиевская лента
В России вводят новый порядок выявления пьяных водителей
Адскую жару обещают в Нижегородской области летом
Названы звезды, которые выступят на "Столице закатов" в 2025 году
Это рекорд: нижегородцы запустили в небо шар с Георгиевской лентой
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
17 мая 2025 12:19  [72] Бастрыкину доложат о деле о халатности главы отдлеа миграционной службы Павлова
17 мая 2025 11:20  [250] ДТП с участием полицейской машины в Кстове закончилось уголовным делом
17 мая 2025 09:39  [417] Два ДТП с участием машин ГАИ и скорой помощи произошли в Кстове
17 мая 2025 07:35  [237] Экс-полицейская из Лыскова получила условку за передачу телефонов арестованному
16 мая 2025 20:00  [305] 20-летняя девушка зарезала 33-летнего знакомого в Лысковском округе
16 мая 2025 19:00  [282] Нижегородец выманил у предпринимателей 300 млн рублей, обещая построить школу
16 мая 2025 17:58  [434] Замначальника угрозыска в Богородске задержан за вымогательство
16 мая 2025 15:58  [260] Мошенники развели нижегородского токаря почти на 3 000 000 рублей
16 мая 2025 14:47  [327] 17-летняя нижегородка с ребенком попалась на покупке наркотиков
16 мая 2025 13:29  [764] 214 пчелосемей без документов задержаны в Нижегородской области
Происшествия

Бастрыкину доложат о деле о халатности главы отдлеа миграционной службы Павлова

17 мая 2025 12:19  [72] Происшествия
Бастрыкину доложат о деле о халатности главы отдлеа миграционной службы Павлова

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину будет представлен доклад о ходе и итогах расследования уголовного дела, возбужденного в отношении сотрудницы миграционной службы в Нижегородской области. Об этом сообщили в СК РФ.

Поводом для разбирательства стали сообщения в социальных сетях о возможных нарушениях со стороны руководителя миграционного подразделения в  Павлове. В результате лица, нарушившие миграционное законодательство, не были привлечены к ответственности.

Следственное управление СК России по Нижегородской области проводило проверку и расследование по статье 293 УК РФ — халатность. Дело было завершено, однако суд освободил фигурантку от наказания, сославшись на истечение сроков давности уголовного преследования.

Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК России Ахметшину А.С. представить подробный доклад о результатах расследования, а также предоставить всю собранную доказательственную базу.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала членов группировки, занимавшейся незаконной легализацией мигрантов в Нижегородской области

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Александр Бастрыкин Миграция Уголовное дело
Поделиться:
Новости по теме
13 мая 2025 15:03  [354] В Госдуме предложили ввести выплаты за информацию о правонарушениях мигрантов
12 мая 2025 16:24  [388] В Госдуме выступили за ликвидацию в России диаспор и землячеств
29 апреля 2025 13:18  [522] Нижегородская полиция выдворила 25 мигрантов за нарушения закона
27 апреля 2025 09:22  [8411] Бастрыкин потребовал доклад о хулиганствах приезжих в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Многонациональный Нижний: как прошел фестиваль Наш общий дом
16 мая 2025 14:45Многонациональный Нижний: как прошел фестиваль "Наш общий дом"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных