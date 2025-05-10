Инцидент с 7-летним ребенком в кафе Дзержинска обернулся проверкой СК

Следственный комитет России начал проверку после инцидента в одном из кафе Дзержинска, где пострадал ребенок. Об этом сообщает информационный центр силового ведомства.
По имеющимся данным, 10 мая семилетняя девочка подавилась посторонним предметом, оказавшимся в блюде, которое она ела в заведении общественного питания. В результате происшествия ребенок начал задыхаться и был экстренно госпитализирован.
СУ СК по Нижегородской области инициировало процессуальную проверку по данного инцидента.
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Айрату Ахметшину представить доклад о ходе и итогах проверки. Ход разбирательства находится на контроле центрального аппарата ведомства.
Ранее сообщалось, что председатель СКР потребовал доклад об убийстве мачехи в Нижегородской области.
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