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Происшествия

Инцидент с 7-летним ребенком в кафе Дзержинска обернулся проверкой СК

14 мая 2025 17:13  [697] Происшествия
Инцидент с 7-летним ребенком в кафе Дзержинска обернулся проверкой СК

Следственный комитет России начал проверку после инцидента в одном из кафе Дзержинска, где пострадал ребенок. Об этом сообщает информационный центр силового ведомства.

По имеющимся данным, 10 мая семилетняя девочка подавилась посторонним предметом, оказавшимся в блюде, которое она ела в заведении общественного питания. В результате происшествия ребенок начал задыхаться и был экстренно госпитализирован.

СУ СК по Нижегородской области инициировало процессуальную проверку по данного инцидента.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Айрату Ахметшину представить доклад о ходе и итогах проверки. Ход разбирательства находится на контроле центрального аппарата ведомства.

Ранее сообщалось, что председатель СКР потребовал доклад об убийстве мачехи в Нижегородской области. 

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Теги:
Александр Бастрыкин Дзержинск СК РФ
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