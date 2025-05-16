Жители Нижнего Новгорода массово жалуются на перебои с мобильным интернетом Общество

Перебои с интернетом наблюдаются в разных частях Нижнего Новгорода вечером 22 мая.

Как сообщают читатели НИА "Нижний Новгород", мобильный интернет пропал около 19:00. Жалобы поступают, в том числе, из Верхних Печер и Советского района.

"После семи или чуть раньше внезапно пропал интернет. Перезагрузка телефона не могла. Ни открывалось ни одно приложение. Где-то спустя полчаса связь начала проклевываться", - поделилась нижегородка Алена К., живущая на Белинке.

Стоит добавить, что жалобы также поступают из Дзержинска. И не только этим вечером, а в течение всего дня 22 мая.

Ранее мы рассказывали, что с 18:30 приостановлена работа нижегородского аэропорта. Это связано с угрозой атаки БПЛА.