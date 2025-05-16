Интернет проведут в 37 нижегородских сел и деревень в 2025 году
"Демографический спецназ" появился в Нижегородской области
Новый штамм коронавируса угрожает Нижегородской области
19 пляжных зон будут работать летом в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
23 мая 2025 09:55  [23] Продажу алкоголя ограничат в Городецком районе из-за "Последнего звонка"
23 мая 2025 09:40  [71] Владимиру Путину рассказали про рост турпотока в Нижегородской области
23 мая 2025 09:20  [121] Три нижегородских вуза попали в сотню лучших по версии Forbes
23 мая 2025 09:00  [121] Проект по строительству канализации в Ольгине и Новинках одобрила госэкспертиза
23 мая 2025 08:40  [91] В Госдуме хотят приравнять несоблюдение личной гигиены к хулиганству
23 мая 2025 08:00  [186] Новые мемориальные доски установят в Нижнем Новгороде
23 мая 2025 07:00  [165] Ремонт филиала ДДТ имени Чкалова в Верхних Печерах вышел на финишную прямую
22 мая 2025 20:46  [826] План "Ковер" сняли в аэропорту Нижнего Новгорода
22 мая 2025 20:07  [249] Почти на 30% вырос спрос на фармацевтов в Нижегородской области
22 мая 2025 19:59  [716] Жители Нижнего Новгорода массово жалуются на перебои с мобильным интернетом
Общество

Владимиру Путину рассказали про рост турпотока в Нижегородской области

23 мая 2025 09:40  [71] Общество
Владимиру Путину рассказали про рост турпотока в Нижегородской области

Количество забронированных номеров в гостиницах Нижегородской области увеличилось на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании по вопросам внутреннего туризма, которое провел президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля. 

Наибольшей популярностью у туристов по-прежнему пользуются Краснодарский край, Крым, Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. Однако активно растёт интерес и к другим регионам. Лидером по росту бронирований стала Бурятия — плюс 87%. А Нижегородская область заняла второе место с приростом в 65%. Также значительный рост по турпотоку показали Дагестан, Башкирия, Крым и Алтайский край.

По словам Чернышенко, в целом по стране наблюдается устойчивый рост интереса к путешествиям внутри России. В 2023 году россияне совершили более 90 миллионов поездок, что на 8% больше, чем годом ранее. В предыдущие годы темпы роста составляли 15–20%.

Вице-премьер отметил, что к 2030 году стоит задача довести количество внутренних туристических поездок до 140 миллионов в год.

С мая по сентябрь традиционно наблюдается пик туристической активности. Для подготовки к сезону в апреле прошло заседание Правительственной комиссии по развитию туризма с участием губернаторов, депутатов, сенаторов и представителей профильных министерств.

По прогнозам, в этом сезоне число турпоездок по стране превысит 48 миллионов, что на 8% больше, чем в прошлом году.

Чернышенко добавил, что для улучшения транспортной доступности туристических направлений Минтранс России совместно с Минэкономразвития развивает мультимодальные перевозки, которые становятся всё более востребованными у путешественников.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область удостоена сразу 13 всероссийских наград в сфере туризма и индустрии гостеприимства.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Владимир Путин Гостиницы Туризм
Поделиться:
Новости по теме
22 мая 2025 10:59  [224] В Выксе дали старт Всероссийскому проекту "Марафон "Гостеприимные места России""
14 мая 2025 12:13  [435] Кремлёвский фуникулер привлек более 17,5 тысячи человек в майские выходные
06 мая 2025 13:15  [566] Городецкий округ получил первый миллион от турналога
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Многонациональный Нижний: как прошел фестиваль Наш общий дом
16 мая 2025 14:45Многонациональный Нижний: как прошел фестиваль "Наш общий дом"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных