Владимиру Путину рассказали про рост турпотока в Нижегородской области Общество

Количество забронированных номеров в гостиницах Нижегородской области увеличилось на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании по вопросам внутреннего туризма, которое провел президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

Наибольшей популярностью у туристов по-прежнему пользуются Краснодарский край, Крым, Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. Однако активно растёт интерес и к другим регионам. Лидером по росту бронирований стала Бурятия — плюс 87%. А Нижегородская область заняла второе место с приростом в 65%. Также значительный рост по турпотоку показали Дагестан, Башкирия, Крым и Алтайский край.

По словам Чернышенко, в целом по стране наблюдается устойчивый рост интереса к путешествиям внутри России. В 2023 году россияне совершили более 90 миллионов поездок, что на 8% больше, чем годом ранее. В предыдущие годы темпы роста составляли 15–20%.

Вице-премьер отметил, что к 2030 году стоит задача довести количество внутренних туристических поездок до 140 миллионов в год.

С мая по сентябрь традиционно наблюдается пик туристической активности. Для подготовки к сезону в апреле прошло заседание Правительственной комиссии по развитию туризма с участием губернаторов, депутатов, сенаторов и представителей профильных министерств.

По прогнозам, в этом сезоне число турпоездок по стране превысит 48 миллионов, что на 8% больше, чем в прошлом году.

Чернышенко добавил, что для улучшения транспортной доступности туристических направлений Минтранс России совместно с Минэкономразвития развивает мультимодальные перевозки, которые становятся всё более востребованными у путешественников.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область удостоена сразу 13 всероссийских наград в сфере туризма и индустрии гостеприимства.