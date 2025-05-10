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Общество

Кремлёвский фуникулер привлек более 17,5 тысячи человек в майские выходные

14 мая 2025 12:13  [50] Общество
Кремлёвский фуникулер привлек более 17,5 тысячи человек в майские выходные

Фото: Кира Мишина

Во время майских праздников фуникулер, соединяющий Нижегородский кремль с улицей Рождественской и площадью Народного Единства, пользовался особенной популярностью у жителей и гостей города. Об этом сообщает сайт pravda-nn.ru со ссылкой на управление делами правительства региона.

Напомним, фуникулер работает круглый год и способен перевозить до 120 человек в час в одном направлении. Вместимость одного вагона — до 40 человек.

С 1 по 4 мая и с 9 по 11 мая на фуникулере прокатились свыше 17,5 тысячи человек.

В первые выходные мая было продано билетов на 2,5 млн рублей, а во вторые — на 1,01 млн рублей.

С момента запуска фуникулера 15 сентября прошлого года его услугами воспользовались около 228,2 тысячи пассажиров. Общая выручка за продажу билетов составила 44,8 млн рублей. Стоимость одной поездки - 200 рублей (для отдельных категорий граждан предусмотрены льготы).

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде могут появиться еще два фуникулера.

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Теги:
Праздники Туризм фуникулер
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