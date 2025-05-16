19 пляжных зон будут работать летом в Нижнем Новгороде
Новый штамм коронавируса угрожает Нижегородской области
"Демографический спецназ" появился в Нижегородской области
Интернет проведут в 37 нижегородских сел и деревень в 2025 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
23 мая 2025 11:13  [52] Студенты колледжа в Городце переплатили за общежитие в 12,5 раза
23 мая 2025 10:45  [130] Два подростка пострадали в ДТП в Дзержинске
23 мая 2025 10:24  [109] Муж по пьяни ударил жену ножом в Балахне
22 мая 2025 20:00  [304] Сотовый оператор оштрафован за пропуск подменного звонка в Нижнем Новгороде
22 мая 2025 19:45  [256] Полицейские пресекли четыре случая браконьерства на Суре и Волге под Воротынцем
22 мая 2025 18:26  [259] Впавший в кому нижегородец заинтересовал главу СК Бастрыкина
22 мая 2025 17:50  [520] Глава "Теплоэнергоремонт НН" получил условку за задержку оплаты подрядчику
22 мая 2025 17:15  [309] Бывший глава "Теплоэнерго" Илья Халтурин останется под стражей до 24 июля
22 мая 2025 16:30  [262] Дзержинский водоканал сбрасывал в Волгу неочищенные сточные воды
22 мая 2025 14:28  [292] Жительница Заволжья перевела мошенникам более 9 000 000 рублей
Происшествия

Муж по пьяни ударил жену ножом в Балахне

23 мая 2025 10:24  [109] Происшествия
Муж ударил жену ножом во время пьяной ссоры в Балахне

В Балахне задержали местного жителя, которого подозревают в тяжком нападении на супругу. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону. 

По предварительным данным, инцидент произошёл во время застолья. Между супругами вспыхнула ссора, в разгар которой мужчина, как считают полицейские, схватился за нож и ударил жену в живот.

Пострадавшая получила серьезные травмы. Полицейские изъяли нож, которым, предположительно, было совершено преступление.

Против мужчины возбуждено уголовное дело. Пока идет расследование, подозреваемый будет находиться под стражей.

Ранее сообщалось, что полиция раскрыла двойное преступление с поножовщиной в Нижнем Новгороде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Балахна поножовщина Уголовное дело
Поделиться:
Новости по теме
22 мая 2025 10:19  [698] Автомобиль с четырьмя трупами нашли в Выксе (видео)
16 мая 2025 20:00  [695] 20-летняя девушка зарезала 33-летнего знакомого в Лысковском округе
12 мая 2025 16:56  [670] 17-летний юноша зарезал мачеху в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Многонациональный Нижний: как прошел фестиваль Наш общий дом
16 мая 2025 14:45Многонациональный Нижний: как прошел фестиваль "Наш общий дом"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных