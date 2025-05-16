Муж по пьяни ударил жену ножом в Балахне Происшествия

В Балахне задержали местного жителя, которого подозревают в тяжком нападении на супругу. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, инцидент произошёл во время застолья. Между супругами вспыхнула ссора, в разгар которой мужчина, как считают полицейские, схватился за нож и ударил жену в живот.

Пострадавшая получила серьезные травмы. Полицейские изъяли нож, которым, предположительно, было совершено преступление.

Против мужчины возбуждено уголовное дело. Пока идет расследование, подозреваемый будет находиться под стражей.

Ранее сообщалось, что полиция раскрыла двойное преступление с поножовщиной в Нижнем Новгороде.