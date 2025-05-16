Пассажирка разбила стекло в нижегородском автобусе после резкого торможения Происшествия

Фото: скриншот видео ГУ МВД по Нижегородской области

Пассажирка разбила стеклянное ограждение в автобусе из-за его резкого торможения. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Нижегородской области.

ДТП произошло на проспекте Октября 22 мая около 17.00. Водитель автобуса ЛИАЗ затормозил перед перекрестком. В результате упала пассажирка, пробив при этом стеклянное ограждение в салоне.

Она получила телесные повреждения и была госпитализирована в больницу.

Ранее сообщалось, что автобус с детьми попал в ДТП в Борском округе.