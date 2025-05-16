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Происшествия

Пассажирка разбила стекло в нижегородском автобусе после резкого торможения

23 мая 2025 20:59  [106] Происшествия
Пассажирка разбила стекло в нижегородском автобусе после резкого торможения

Фото: скриншот видео ГУ МВД по Нижегородской области

Пассажирка разбила стеклянное ограждение в автобусе из-за его резкого торможения. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Нижегородской области. 

ДТП произошло на проспекте Октября 22 мая около 17.00. Водитель автобуса ЛИАЗ затормозил перед перекрестком. В результате упала пассажирка, пробив при этом стеклянное ограждение в салоне.

Она получила телесные повреждения и была госпитализирована в больницу. 

Ранее сообщалось, что автобус с детьми попал в ДТП в Борском округе.

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Теги:
автобусы ДТП
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