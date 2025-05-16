Пассажирка разбила стекло в нижегородском автобусе после резкого торможения

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Пассажирка разбила стеклянное ограждение в автобусе из-за его резкого торможения. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Нижегородской области.
ДТП произошло на проспекте Октября 22 мая около 17.00. Водитель автобуса ЛИАЗ затормозил перед перекрестком. В результате упала пассажирка, пробив при этом стеклянное ограждение в салоне.
Она получила телесные повреждения и была госпитализирована в больницу.
Ранее сообщалось, что автобус с детьми попал в ДТП в Борском округе.
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