Всего 39% светофоров Нижнего Новгорода отвечают современным требованиям Общество

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

В Нижнем Новгороде лишь 39% светофорных объектов соответствуют актуальным стандартам. Об этом стало известно на заседании думской комиссии по транспорту и дорожному хозяйству, сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Как сообщил директор МБУ "Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение Нижнего Новгорода" Николай Мамонов, на сегодняшний день в оперативном управлении учреждения находится 527 светофорных объектов (включающих более 6 тысяч светофоров), 27 устройств Т7 и около 34 тысяч дорожных знаков.

В 2024 году специалисты учреждения выполнили работы по приведению в нормативное состояние свыше 1,5 тысячи светофоров по заявкам. Восстановлены 61 транспортный, 32 пешеходных и 9 трамвайных светофоров, а также сопутствующие элементы — модули, стойки, опоры и другие.

Кроме того, построено 13 новых светофорных объектов, модернизированы шесть, один был дополнительно оснащен звуковым сопровождением.

На 2025 год в рамках муниципального заказа запланировано устройство четырех новых светофоров на улицах Героя Рябцева у дома №32, Героя Шнитникова у дома №10, а также на перекрестках улицы Аркадия Гайдара с улицами Патриотов и Отрадной. Также появятся два Т7-светофора на улицах Энгельса, 3 и Вождей Революции, 29.

Планируется модернизация 14 объектов на улицах Культуры, Новикова-Прибоя, Кирова, Совнаркомовской. На семи уже обновили оборудование, в том числе на четырех по программе "Чистое небо".

По его словам, в текущем году разрабатывается проектная документация на установку 14 новых светофорных объектов, 9 из которых входят в программу "Чистое небо".

Николай Мамонов добавил, что работа по обновлению инфраструктуры продолжается и в рамках внедрения интеллектуальных транспортных систем. С 2021 года обновлено 95 объектов. Кроме того, силами учреждения за этот период построено 24 объекта, модернизировано 92. В настоящее время разрабатывается проектная документация на модернизацию 49 объектов, планируется обновление ещё 10. По муниципальному заданию и поручениям предусмотрено проектирование 14 объектов по программе "Чистое небо".

По его словам, к концу 2025 года доля светофорных объектов, соответствующих современным требованиям, вырастет до 43%.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород переходит на интеллектуальное управление транспортом.