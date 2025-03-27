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Общество

Более 21 млн рублей направят на модернизацию нижегородских светофоров

28 марта 2025 11:50  [98] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Власти Нижнего новгорода выделяют 21,4 млн рублей на модернизацию светофорных объектов города. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Заказчиком выступает "Центр организации дорожного движения Нижнего Новгорода".

По условиям конкурсной документации, будущий победитель торгов должен разработать проект по модернизации светофоров в рамках внедрения интеллектуальной транспортной системы. Отмечается, что контракт вступит в силу со дня его подписания обеими сторонами и будет действовать до 31 декабря 2025 года.

Заявки от потенциальных участников принимаются до 14 апреля 2025 года.

Ранее сообщалось, что на модернизацию светофоров в районе площади Лядова и улицы Студенческой в Нижнем Новгороде планируют направить 17,8 млн рублей. Кроме того, 11,7 млн рублей выделено для модернизации светофорных объектов на 10 перекрестках Нижнего Новгорода. Всего в Нижнем Новгороде за последние четыре года было модернизировано почти 100 светофоров.

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Теги:
Госзакупки Дорожный знак Транспорт
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