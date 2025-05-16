Еще четыре новых светофора установят в Нижнем Новгороде в 2025 году Общество

Фото: Александр Воложанин

В 2025 году запланирована установка четырех новых светофоров. Об этом сообщили в МБУ "Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение".

Объекты дорожно-транспортной инфраструктуры появятся на улицах Героя Шнитникова, №10, Героя Рябцева, 32, а также на перекрестках улицы Аркадия Гайдара с улицами Отрадной и Патриотов.

Кроме того, два светофора типа Т7 установят на улицах Энгельса, 3 и Вождей Революции, 29.

Еще 14 объектов модернизируют. На семи из них уже обновили оборудование. Они находятся на перекрестах:

улица Культуры – кафе "Волга";

улица Новикова-Прибоя – улица Героя Попова;

улица Новикова-Прибоя – ЗКПД;

улица Новикова-Прибоя – улица Глеба Успенского;

проспект Кирова – улица Краснодонцев;

улица Должанская – Ярмарочный проезд;

улица Совнаркомовская – улица Мурашкинская.

Также в рамках программы "Чистое небо" ведутся работы по проектированию пяти новых светофорных объектов и модернизации девяти действующих.

Ранее стало известно, что в Нижнем Новгороде лишь 39% светофорных объектов соответствуют актуальным стандартам.