Еще четыре новых светофора установят в Нижнем Новгороде в 2025 году

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В 2025 году запланирована установка четырех новых светофоров. Об этом сообщили в МБУ "Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение".
Объекты дорожно-транспортной инфраструктуры появятся на улицах Героя Шнитникова, №10, Героя Рябцева, 32, а также на перекрестках улицы Аркадия Гайдара с улицами Отрадной и Патриотов.
Кроме того, два светофора типа Т7 установят на улицах Энгельса, 3 и Вождей Революции, 29.
Еще 14 объектов модернизируют. На семи из них уже обновили оборудование. Они находятся на перекрестах:
Также в рамках программы "Чистое небо" ведутся работы по проектированию пяти новых светофорных объектов и модернизации девяти действующих.
Ранее стало известно, что в Нижнем Новгороде лишь 39% светофорных объектов соответствуют актуальным стандартам.
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