Уголовное дело завели на мигранта, домогавшегося до жительницы Дзержинска

В Дзержинске возбуждено уголовное дело в отношении иностранного гражданина, обвиняемого в домогательствах до местной жительницы. Об этом сообщает пресс-служба СК России по Нижегородской области.
По информации следствия, в мае этого года обвиняемый напал на женщину на улице Гайдара. Он совершил в отношении пострадавшей противоправные действия сексуального характера.
В результате следственных и оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого задержали. Сейчас он находится в СИЗО.
Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего. Проводится сбор доказательств, а также анализируются причины и условия совершенного.
Ранее сообщалось, что число изнасилований выросло на 67% в Нижегородской области.
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