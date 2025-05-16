Нижегородцам показали ход реконструкции стадиона "Динамо"

Фото:
Ход реконструкции стадиона "Динамо" в Нижнем Новгороде показали в новом видео, снятом с высоты птичьего полета. Кадры были опубликованы в официальном сообществе арены в социальных сетях.
Стадион был закрыт на капитальную реконструкцию в апреле 2025 года. Масштабные земляные работы к настоящему времени охватили практически всю территорию спортивного объекта — от футбольного поля до беговых дорожек и парковочной зоны.
Также начат ремонт зрительских трибун. Рабочие демонтируют старые конструкции и готовят площадки для установки новых элементов.
По словам представителей стадиона "Динамо", после завершения всех этапов реконструкции нижегородцы смогут посещать современную спортивную арену, оборудованную, в том числе, натуральным ледовым покрытием.
Ранее сообщалось, что новую крышу установили на бассейне "Динамо" в Нижнем Новгороде.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+