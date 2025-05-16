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Спорт

Нижегородцам показали ход реконструкции стадиона "Динамо"

23 мая 2025 14:00  [88] Спорт
Нижегородцам показали ход реконструкции стадиона Динамо

Фото: страница стадиона "Динамо" Вконтакте

Ход реконструкции стадиона "Динамо" в Нижнем Новгороде показали в новом видео, снятом с высоты птичьего полета. Кадры были опубликованы в официальном сообществе арены в социальных сетях.

Стадион был закрыт на капитальную реконструкцию в апреле 2025 года. Масштабные земляные работы к настоящему времени охватили практически всю территорию спортивного объекта — от футбольного поля до беговых дорожек и парковочной зоны.

Также начат ремонт зрительских трибун. Рабочие демонтируют старые конструкции и готовят площадки для установки новых элементов.

По словам представителей стадиона "Динамо", после завершения всех этапов реконструкции нижегородцы смогут посещать современную спортивную арену, оборудованную, в том числе, натуральным ледовым покрытием.

Ранее сообщалось, что новую крышу установили на бассейне "Динамо" в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Ремонтные работы Стадион
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