Ремонт освещения на стадионе "Нижний Новгород" обойдется в 12,1 млн рублей Спорт

Фото: Александр Воложанин

ГАУ "Стадион "Нижний Новгород" объявило конкурс на проведение работ по ремонту сетей архитектурного освещения спортивной арены. Об этом сообщается на портале госзакупок.

На эти цели заложили 12,1 млн рублей.

Прием заявок на участие в электронном конкурсе открыт до 15 мая. В этот же день планируется подведение итогов.

Завершить все работы подрядчик должен будет не позднее 18 августа 2025 года.

Ранее сообщалось, что на покраску конструкций стадиона выделено более 105 млн рублей.