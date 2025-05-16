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Политика

Никитин назвал технологии главным ответом на экологические вызовы

23 мая 2025 17:08  [76] Политика
Никитин назвал технологии главным ответом на экологические вызовы

Фото: Александр Воложанин

Губернатор Глеб Никитин назвал современные технологии главным ответом на все экологическое проблемы, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Глава региона считает, экологические вызовы можно условно разделить на три основные группы: транспорт и перемещение в городской среде, мониторинг состояния воздуха, а также переработка отходов жизнедеятельности населения. Об этом он рассказал на деловом завтраке "Экология больших городов", прошедшем в рамках XI Невского международного экологического конгресса в Санкт-Петербурге.

Особое внимание Никитин уделил вопросам экологичного транспорта. Он подчеркнул, что около 30% вредных выбросов в городах приходится на общественный транспорт. В этом направлении Нижний Новгород занимает лидирующие позиции: регион вышел на второе место в стране по числу электробусов, уступая лишь Москве, и стал первым по количеству электрических такси — их в городе насчитывается 450 единиц.

Говоря о контроле загрязнения воздуха, губернатор отметил, что только с помощью современных технологий можно точно установить связь между зафиксированным загрязнением и его источником. Сегодня в этом помогает искусственный интеллект, который анализирует данные и помогает определить нарушителя.

Касаясь темы отходов, он предложил использовать терминологию, принятую в промышленности, называя отходы «хвостами». По его словам, именно с этими «хвостами» необходимо научиться эффективно работать.

"Я предлагаю в отношении людей тоже говорить про "хвосты" - вот с этими "хвостами" надо что-то делать. Безусловно, и экотехнопарки, и беспилотные средства, которые позволяют вывозить мусор; камеры и искусственный интеллект, которые помогают контролировать наполняемость контейнеров и подавать сигнал на их вывоз; новые технологии по переработке сбрасываемых вод - это все те ответы, которые мы должны дать на этот вызов "хвостов", и мы его, безусловно, даем и в нашем городе, и в стране", - добавил губернатор.

Напомним, что с 2025 года в России реализуется нацпроект "Экологическое благополучие", разработанный по поручению президента Владимира Путина. Проект направлен на улучшение экологической ситуации и повышение качества жизни граждан.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область открыта для создания новых проектов в сфере экотехнопарков.

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Теги:
Глеб Никитин Нацпроект Экология
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