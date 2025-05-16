Дзержинский экотехнопарк планируют открыть до конца 2025 года Экономика

Фото: пресс-служба ЗС НО

Экотехнопарк в Дзержинске планируется открыть до конца 2025 года. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на заседании комиссии Госсовета по экологии в Санкт-Петербурге.

Будущим резидентам технопарка предстоит заниматься переработкой отходов, в том числе, это пластик, резина, нефтешламы, стеклобой и другие отходы. Из них будут выпускать асфальтобетон, стройматериалы различного вида и другую продукцию широкого хозяйственного назначения.

На территории Нижегородской области такая методика уже опробована. Так, продукция ряда компаний применяется в дорожном ремонте, благоустройстве объектов коммунальной инфраструктуры и на других направлениях.

Как отметил Никитин, создание и ввод в эксплуатацию экотехнопарка позволит снизить количество отходов производства и уйти от практики захоронение ТКО. Кроме того, дзержинский экотехнопарк сможет уменьшить негативное влияние на экологию региона.

В Нижегородской области планируется создавать и другие подобные объекты переработки.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области планируется запустить производство по утилизации автомобильных шин.