Работы по карточному ремонту дорог в Нижнем Новгороде завершены на треть Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде завершена треть работ по карточному ремонту дорог, запланированных на 2025 год. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

По ее данным, мэр Юрий Шалабаев ранее поручил отремонтировать около 200 тысяч кв. метров улично-дорожной сети в формате карточного ремонта. Из них сделано уже 75 тысяч кв. метров дорожного покрытия.

По словам директора департамента транспорта и дорожного хозяйства города Андрея Житникова, в первую очередь внимание уделяется основным магистралям, после чего работы переходят на второстепенные улицы. В ремонте задействованы как подрядные организации, так и муниципальные бюджетные учреждения.

Андрей Житников также подчеркнул, что около 80% участков, включаемых в план ямочного ремонта, определяются на основании обращений горожан.

Ранее сообщалось, что ремонт проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде выполнен на 95%, а работы на проспекте Ленина завершат досрочно — до 26 мая.