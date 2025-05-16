Работы по карточному ремонту дорог в Нижнем Новгороде завершены на треть

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В Нижнем Новгороде завершена треть работ по карточному ремонту дорог, запланированных на 2025 год. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
По ее данным, мэр Юрий Шалабаев ранее поручил отремонтировать около 200 тысяч кв. метров улично-дорожной сети в формате карточного ремонта. Из них сделано уже 75 тысяч кв. метров дорожного покрытия.
По словам директора департамента транспорта и дорожного хозяйства города Андрея Житникова, в первую очередь внимание уделяется основным магистралям, после чего работы переходят на второстепенные улицы. В ремонте задействованы как подрядные организации, так и муниципальные бюджетные учреждения.
Андрей Житников также подчеркнул, что около 80% участков, включаемых в план ямочного ремонта, определяются на основании обращений горожан.
Ранее сообщалось, что ремонт проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде выполнен на 95%, а работы на проспекте Ленина завершат досрочно — до 26 мая.
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