Наезд электросамоката на 9-летнюю девочку закончился проверкой СК

Следователи СК России по Нижегородской области начали процессуальную проверку после инцидента с участием электросамоката, в результате которого пострадал ребенок.
По данным из открытых источников, происшествие произошло 22 мая на проспекте Октября в Нижнем Новгороде. Подросток, передвигавшийся на электросамокате, совершил наезд на 9-летнюю девочку.
В результате столкновения ребенок получил ушибы и была вынуждена обратиться за медицинской помощью.
Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, при которых случилось дорожно-транспортное происшествие.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что подростки на электросамокате наехали на пенсионерку в Нижнем Новгороде.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+