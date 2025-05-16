Наезд электросамоката на 9-летнюю девочку закончился проверкой СК Происшествия

Следователи СК России по Нижегородской области начали процессуальную проверку после инцидента с участием электросамоката, в результате которого пострадал ребенок.

По данным из открытых источников, происшествие произошло 22 мая на проспекте Октября в Нижнем Новгороде. Подросток, передвигавшийся на электросамокате, совершил наезд на 9-летнюю девочку.

В результате столкновения ребенок получил ушибы и была вынуждена обратиться за медицинской помощью.

Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, при которых случилось дорожно-транспортное происшествие.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что подростки на электросамокате наехали на пенсионерку в Нижнем Новгороде.