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Происшествия

Наезд электросамоката на 9-летнюю девочку закончился проверкой СК

23 мая 2025 17:28  [40] Происшествия
Наезд электросамоката на 9-летнюю девочку закончился проверкой СК

Следователи СК России по Нижегородской области начали процессуальную проверку после инцидента с участием электросамоката, в результате которого пострадал ребенок.

По данным из открытых источников, происшествие произошло 22 мая на проспекте Октября в Нижнем Новгороде. Подросток, передвигавшийся на электросамокате, совершил наезд на 9-летнюю девочку.

В результате столкновения ребенок получил ушибы и была вынуждена обратиться за медицинской помощью.

Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, при которых случилось дорожно-транспортное происшествие.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что подростки на электросамокате наехали на пенсионерку в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Автозаводский район самокат Следственное управление
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