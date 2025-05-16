Производитель опроверг информацию об отравленной "Агуше" в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин

Компания "Вимм-Билль-Данн" выступила с официальным заявлением, опровергнув информацию о наличии опасных бактерий в своей продукции. Об этом сообщил Алексей Никонов в своем телеграм-канале "Бокал прессека".

Ранее телеграм-канал SHOT сообщил о выявлении в детском пюре "Агуша" штаммов B.cereus и B.polymyxa. Утверждалось, что пробы были взяты в популярной сети магазинов в Нижнем Новгороде и исследованы в ведомственной лаборатории.

В ответ на это производитель сообщил, что продукция из указанной партии прошла проверку в испытательном лабораторном центре Роспотребнадзора в Москве.

Результаты проверки подтвердили отсутствие каких-либо бактерий, что подтверждено официальным протоколом.

Кроме того, по словам представителей, дополнительные исследования были проведены и в независимых аккредитованных лабораториях. Они также не выявили нарушений и подтвердили безопасность мясного пюре "Агуша".

Ранее сообщалось, что нижегородцам напомнили об опасности отравления чемерицей — ядовитым растением, которое похоже на съедобную черемшу.