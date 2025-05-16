Нижегородское "Торпедо" заключило профконтракты с двумя молодыми игроками

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Хоккейный клуб "Торпедо" заключил профессиональные соглашения с двумя перспективными игроками — Виктором Фёдоровым и Алексеем Анисимовым. Контракты рассчитаны на три сезона, сообщили в ХК.
Оформление первых профессиональных соглашений стало важным событием как для самих спортсменов, так и для клуба, который продолжает делать ставку на развитие собственных воспитанников.
В "Торпедо" подчеркивают: подписание этих контрактов отражает долгосрочную стратегию по формированию конкурентоспособной команды, способной бороться за высокие результаты за счет молодого и амбициозного состава.
В клубе поздравили Виктора Федорова и Алексея Анисимова с началом нового этапа в карьере и пожелали им успешного роста в профессиональном хоккее.
Ранее инсайдеры назвали игроков, которые могут покинуть ХК "Торпедо".
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