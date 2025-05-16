"Торпедо-Горький" проиграло оба домашних матча финальной серии Спорт

Фото: ХК "Торпедо-Горький"

Продолжается финальная серия чемпионата ВХЛ между нижегородским клубом "Торпедо-Горький" и воскресенским "Химиком".

Горьковчане выиграли оба матча на выезде и на этой неделе вернулись в "Нагорный", ведя в серии 2:0.

Первая домашняя игра прошла 21 мая и закончилась со счетом 2:4 в пользу гостей. Из нижегородцев отличились Роман Опалев и Богдан Конюшков, однако воскресенцы оказались сильнее.

Сегодня, 23 мая, "Торпедо-Горький" попыталось снова увеличить разрыв в серии. В составе горьковчан произошли рокировки: на игру заявили Андрея Крутова и Кирилла Свищева.

Игра сразу началась на высоких скоростях, небольшое преимущество было у нижегородцев. Однако первый период прошел без заброшенный шайб.

На 36 минуте второго периода "Химик" открывает счет. Несмотря на множество ярких моментов "Торпедо-Горький" подвела реализация.

Третий период также складывался не в пользу горьковчан. На 49 минуте Воскресенск реализует большинство, и счет становится 0:2. Однако вскоре после гола гостей Никита Шавин возвращает команду в игру - 1:2. "Химик" не сдается и увеличивает разрыв, забрасывая третью шайбу в ворота Дагестанского за 4 минуты 40 секунд до конца матча.

"Торпедо-Горький" снимает вратаря. И за 48 секунд до финальной сирены Глеб Чесноков забивает. На табло 2:3. К сожалению, нижегородцам не хватает оставшегося времени, чтобы перевести игру в овертайм. Счет в серии становится равным.



"Очередной напряженный матч, который нам, к сожалению, не принес желаемого результата. Но сегодня игра намного больше понравилась, чем прошлая. Неплохое движение, неплохая нацеленность, но немного не хватило реализации", - прокомментировал поражение главный тренер "Торпедо-Горький" Алексей Исаков.

Таким образом, обе команды проиграли на домашних аренах, но при этом выиграли на выезде.

Теперь финальная серия возвращается в Воскресенск. Пятая игра финала состоится 25 мая. Как бы ни сложилась игра в воскресенье, "Торпедо-Горький" точно вернется в "Нагорный" 27 мая на последний домашний матч сезона.

Кстати, на матче присутствовали экс-игроки основной команды "Торпедо" Николай Коваленко, который в конце прошлого сезона уехал играть в Америку (право на него в КХЛ остались у нижегородского клуба) и Алексей Кручинин, представлявший ХК "Северсталь" в сезоне 2024/2025. По информации инсайдеров, Кручинин приехал в город не просто так. После ухода Игоря Ларионова с поста главного тренера Алексей ведет переговоры о возвращении в "Торпедо"

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