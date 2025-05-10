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Спорт

Инсайдеры назвали игроков, которые могут покинуть ХК "Торпедо"

12 мая 2025 15:14  [130] Спорт
Инсайдеры назвали игроков, которые могут покинуть ХК Торпедо

Фото: ХК "Торпедо"

Не утихают разговоры вокруг грядущих изменений как в тренерском штабе, так и в игровом составе нижегородского хоккейного клуба "Торпедо". Инсайдеры почти каждый день делятся информацией о возможных рокировках в команде.

Напомним, "Торпедо" вылетело из плей-офф проиграв всухую серию с "Локомотивом" в первом раунде. После этого руководство клуба приняло решение о досрочном расторжении контракта с главным тренером Игорем Ларионовым. Через неделю после этого трудовой договор не продлили и с генменеджером Вадимом Аверкиным. А 30 апреля стало официально известно, что должность гендиректора команды покинул Александр Харламов.

На данный момент новым генменеджером и и.о. гендиректора команды является Евгений Забуга. А в прошлом месяце генеральный директор ЦУРС Максим Гафуров возглавил наблюдательный совет клуба.

Так, по информации журналиста Артура Хайруллина, руководство клуба готово попрощаться с нападающим Дмитрием Кагарлицким (36 очков в 62 матчах), защитником Вячеславом Войновым (22 очка в 49 матчах) и вратарем Иваном Бочаровым (35 матчей, процент отраженных бросков – 91,1%).

Кроме того, Хайруллин писал, что минское "Динамо" заинтересовано в подписании защитника Даниила Бокуна (7 очков в 44 играх), который становится неограниченно свободным агентом по окончании текущего сезона. А хабаровский "Амур" заинтересовался нападающим Евгением Свечниковым (24 очка в 57 матчах).

Как сообщает телеграм-канал "Горький Спорт", "Торпедо" не будет предлагать новый контракт нападающему Бобби Линчу (27 очков в 54 матчах), однако сохранит за собой права на него в КХЛ. Маловероятными являются переподписания других легионеров - Китона Томпсона (11 очков в 56 матчах) и Маркуса Филлипса (13 очков в 58 матчах). Скорее всего команду покинет и нападающий Игорь Ларионов (20 очков в 34 матчах), сын бывшего главного тренера клуба.

Защитник Кирилл Кирсанов (7 очков в 34 матчах, сейчас играет в ВХЛ за фарм-клуб "Торпедо-Горький") может продолжить свою карьеру в системе "Лос-Анджелеса", права в КХЛ останутся закреплены за Торпедо.

На сегодняшний день официально известно о переподписании контрактов с нападающими Владиславом Фирстовым, Сергеем Гончаруком, Никитой Шавиным, Михаилом Абрамовым, Данилом Савуновым и защитником Кириллом Стекловым.

Среди возможных подписаний на следующий сезон обсуждается возвращение нападающего Алексея Кручинина, который уже играл в "Торпедо" с 2022 года по 2024 год. Также в команду может вернуться нападающий Дамир Жафяров, представлявший нижегородцев с 2018 года по 2022 год. На роль второго вратаря (вместо Бочарова) рассматриваются Денис Костин из "Сибири" и Павел Хомченко из "ЦСКА".

Объявление о назначении нового главного тренера "Торпедо" обещали к середине мая. О возможных претендентах мы уже писали ранее, но инсайдеры также упоминают кандидатуры Павла Десяткова и Ильи Воробьева.

МХК "Чайка" и ЖХК "Торпедо" стали бронзовыми призерами своих чемпионатов в нынешнем сезоне. На данный момент из всей системы "Торпедо" борьбу за кубок продолжает только "Торпедо-Горький", за который сейчас выступают еще несколько не переподписанных игроков. 13 мая нижегородцы проведут решающую игру за выход в финал Кубка Петрова.

 

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Теги:
Спорт ХК "Торпедо" Хоккей
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