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Происшествия

Экс-ректора НГЛУ Жанну Никонову снова оставили в СИЗО

24 мая 2025 21:09  [149] Происшествия
Экс-ректора НГЛУ Жанну Никонову снова оставили в СИЗО

Фото: Анастасия Назарова

Бывший ректор Нижегородского государственного лингвистического университета имени Добролюбова Жанна Никонова останется под домашним арестом до 25 июня включительно. Об этом сообщили в облсуде, пишет ИА "В городе N". 

Напомним, что Никонову задержали в конце февраля 2025 года. Следствие полагает, что в 2023-2024 годах она незаконно назначала премии сотрудникам вуза, а затем присваивала часть этих выплат. Общий размер причиненного ущерба, по данным следствия, превышает миллион рублей.

В отношении экс-руководителя вуза возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.

Напомним, что также под следствие попали глава Института непрерывного образования НГЛУ Юлия Чичерина (у нее домашний арест) и проректор по науке НГЛУ Анна Чанчина

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Теги:
НГЛУ Превышение полномочий Уголовное дело
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