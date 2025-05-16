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Экономика

Опубликован топ-5 самых богатых ректоров вузов Нижнего Новгорода

20 мая 2025 11:46  [607] Экономика
Опубликован топ-5 самых богатых ректоров вузов Нижнего Новгорода

Министерство образования и науки России опубликовало данные о зарплатах ректоров нижегородских вузов за 2024 год. Согласно информации из отчетов, руководителям образовательных учреждений стали платить меньше, чем в прошлые годы.

Так, самый высокий доход снова был у ректора ННГУ имени Н.А. Лобачевского Олега Трофимова. В 2024 году он получал 749 547 рублей в месяц. Однако по сравнению с 2023 годом его заработная плата снизилась на 58 тысяч, два года назад ему платили 807 625 рублей.

Вторым в списке по величине доходов стал глава НГТУ имени Алексеева Сергей Дмитриев. В 2024-м его заработная плата составила 566 055 рублей, что на 11,5 тысячи меньше, чем в 2023 году.

Никита Авралев, и.о. ректора НГЛУ имени Добролюбова, зарабатывал 417,52 тысячи рублей в месяц. Кстати, его предшественница, задержанная в феврале Жанна Никонова, получала 434,9 тысячи рублей в 2023 году. Ее, напомним, обвиняют в присвоении премий сотрудников вуза. 

В 2024 году 384,7 тысяч рублей в месяц получал ректор ННГАСУ Дмитрий Щеголев (394,1 тысячи в 2023 году). А зарплата арестованного в январе Игоря Воротникова, экс-главы НГАТУ, составила около 320 тысяч рублей в месяц.

Информацию о зарплате ректора НГПУ имени К. Минина Виктора Сдобнякова за 2024 год не опубликовали. Однако в 2023 году он получал 481 271 рублей и был одним из самых высокооплачиваемых руководителей нижегородских вузов.

Ранее был опубликован топ-5 самых богатых директоров школ в Нижнем Новгороде в 2024 году. Рейтинг возглавила руководительница образовательного учреждения № 183 в Сормовском районе.

Кроме того, лидером по уровню зарплаты среди заведующих детсадами стала глава детского сада №62 в Автозаводском районе. Ее среднемесячный доход составил 140 102 рублей. 

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Теги:
Вузы Зарплата Образование
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