Некоторым нижегородцам повысят выплаты на детей с 1 июня

С 1 июня 2025 года отдельные категории российских семей смогут рассчитывать на увеличение размера единого пособия на детей. Об этом в беседе с RT сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин, представляющий фракцию "Единая Россия" и входящий в комитет по малому и среднему предпринимательству.
Изменения коснутся тех получателей, у которых заканчивается срок действия ранее назначенной выплаты, и которые обращаются за её продлением. Основанием для пересмотра суммы станет снижение среднедушевого дохода семьи. В таких случаях размер пособия может быть увеличен: вместо прежних 50% от регионального прожиточного минимума на ребёнка сумма может вырасти до 75% или даже до 100%.
Период предоставления выплаты при этом остаётся прежним — один год, с необходимостью ежегодного подтверждения права на её получение.
Кроме того, предусмотрен особый порядок назначения пособия в случае рождения ещё одного ребёнка в семье, которая уже получает выплату. В таких ситуациях, по словам депутата, пособие будет назначаться автоматически и в том же объёме, что и на старших детей.
При этом учитывается совокупный доход семьи, который не должен превышать действующий на дату обращения региональный прожиточный минимум. Для беременных женщин применяется иной ориентир — прожиточный минимум, установленный для трудоспособного населения.
Напомним, с 25 мая в России заработал реестр алиментщиков.
Ранее сообщалось, что пособия у беременных нижегородских студенток могут вырасти до уровня МРОТ.
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