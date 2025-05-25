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Экономика

Некоторым нижегородцам повысят выплаты на детей с 1 июня

26 мая 2025 10:42  [377] Экономика
Некоторым нижегородцам повысят выплаты на детей с 1 июня

С 1 июня 2025 года отдельные категории российских семей смогут рассчитывать на увеличение размера единого пособия на детей. Об этом в беседе с RT сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин, представляющий фракцию "Единая Россия" и входящий в комитет по малому и среднему предпринимательству.

Изменения коснутся тех получателей, у которых заканчивается срок действия ранее назначенной выплаты, и которые обращаются за её продлением. Основанием для пересмотра суммы станет снижение среднедушевого дохода семьи. В таких случаях размер пособия может быть увеличен: вместо прежних 50% от регионального прожиточного минимума на ребёнка сумма может вырасти до 75% или даже до 100%.

Период предоставления выплаты при этом остаётся прежним — один год, с необходимостью ежегодного подтверждения права на её получение.

Кроме того, предусмотрен особый порядок назначения пособия в случае рождения ещё одного ребёнка в семье, которая уже получает выплату. В таких ситуациях, по словам депутата, пособие будет назначаться автоматически и в том же объёме, что и на старших детей.

При этом учитывается совокупный доход семьи, который не должен превышать действующий на дату обращения региональный прожиточный минимум. Для беременных женщин применяется иной ориентир — прожиточный минимум, установленный для трудоспособного населения.

Напомним, с 25 мая в России заработал реестр алиментщиков.

Ранее сообщалось, что пособия у беременных нижегородских студенток могут вырасти до уровня МРОТ.

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Теги:
Выплаты Госдума Дети
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