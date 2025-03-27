Выплаты опекунам детей-инвалидов увеличили в Нижегородской области

С 1 апреля в Нижегородской области вступили в силу изменения, касающиеся выплат опекунам детей с инвалидностью. Размер возмездной опеки не только увеличен, но и теперь напрямую зависит от степени ограничения жизнедеятельности ребёнка.
Как сообщили в АНО "Дети в семье", с начала апреля ежемесячная сумма, положенная человеку, оформившему опеку над ребёнком с ментальными нарушениями, составляет 78 465 рублей.
В эту сумму входят пенсия ребенка с инвалидностью (с 1 апреля она увеличена до 21 177 рублей), федеральное пособие - 4 080 рублей, а также региональное пособие на опекаемых детей с инвалидностью в размере 17 786 рублей.
Основную часть выплаты составляет вознаграждение приемному родителю. Его размер зависит от степени ограничения жизнедеятельности ребенка и указывается в индивидуальной программе реабилитации или абилитации.
После вычета НДФЛ (13%) суммы составляют:
при 3 степени — 35 422 рубля;
при 2 степени — 26 567 рублей;
при 1 степени — 15 913 рублей.
Таким образом, новая система выплат учитывает реальные потребности ребенка и нагрузку на приёмную семью, делая поддержку более адресной и справедливой.
Ранее сообщалось, сведения об удобстве нижегородского метро для людей с инвалидностью появились в "Яндекс Картах".
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