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Общество

Выплаты опекунам детей-инвалидов увеличили в Нижегородской области

05 апреля 2025 15:00  [245] Общество
Выплаты опекунам детей-инвалидов увеличили в Нижегородской области

С 1 апреля в Нижегородской области вступили в силу изменения, касающиеся выплат опекунам детей с инвалидностью. Размер возмездной опеки не только увеличен, но и теперь напрямую зависит от степени ограничения жизнедеятельности ребёнка.

Как сообщили в АНО "Дети в семье", с начала апреля ежемесячная сумма, положенная человеку, оформившему опеку над ребёнком с ментальными нарушениями, составляет 78 465 рублей. 

В эту сумму входят пенсия ребенка с инвалидностью (с 1 апреля она увеличена до 21 177 рублей), федеральное пособие - 4 080 рублей, а также региональное пособие на опекаемых детей с инвалидностью в размере 17 786 рублей.

Основную часть выплаты составляет вознаграждение приемному родителю. Его размер зависит от степени ограничения жизнедеятельности ребенка и указывается в индивидуальной программе реабилитации или абилитации. 

После вычета НДФЛ (13%) суммы составляют:

при 3 степени — 35 422 рубля;
при 2 степени — 26 567 рублей;
при 1 степени — 15 913 рублей.

Таким образом, новая система выплат учитывает реальные потребности ребенка и нагрузку на приёмную семью, делая поддержку более адресной и справедливой.

Ранее сообщалось, сведения об удобстве нижегородского метро для людей с инвалидностью появились в "Яндекс Картах".

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Теги:
Выплаты Дети Инвалиды
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