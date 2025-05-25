Глеб Никитин поддержал финалистов чемпионата "Профессионалы"

Фото:
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил поддержку участникам финала чемпионата "Профессионалы", отметив важность развития профессионального образования и подготовки кадров в сфере креативных индустрий и информационных технологий.
В своем телеграм-канале глава региона написал, что в течение нескольких дней студенты колледжей, техникумов, а также школьники будут демонстрировать свои навыки и соревноваться в профессиональном мастерстве.
Одной из ключевых площадок проведения финальных мероприятий стал технопарк, расположенный на базе "Нижполиграфа". Это пространство создано для поддержки и развития передовых образовательных инициатив.
Нижегородская область принимает первый из трех финалов чемпионата. Следующие этапы состоятся в Санкт-Петербурге и Калуге.
"Благодарю Минпросвещения России за оказанное доверие и возможность внести вклад в развитие системы среднего профессионального образования нашей страны", — отметил губернатор.
Ранее сообщалось, что серия бесплатных вебинаров для будущих ИТ-специалистов пройдет в нижегородском ИТ-кампусе "Неймарк".
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+