Глеб Никитин поддержал финалистов чемпионата "Профессионалы" Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил поддержку участникам финала чемпионата "Профессионалы", отметив важность развития профессионального образования и подготовки кадров в сфере креативных индустрий и информационных технологий.

В своем телеграм-канале глава региона написал, что в течение нескольких дней студенты колледжей, техникумов, а также школьники будут демонстрировать свои навыки и соревноваться в профессиональном мастерстве.

Одной из ключевых площадок проведения финальных мероприятий стал технопарк, расположенный на базе "Нижполиграфа". Это пространство создано для поддержки и развития передовых образовательных инициатив.

Нижегородская область принимает первый из трех финалов чемпионата. Следующие этапы состоятся в Санкт-Петербурге и Калуге.

"Благодарю Минпросвещения России за оказанное доверие и возможность внести вклад в развитие системы среднего профессионального образования нашей страны", — отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что серия бесплатных вебинаров для будущих ИТ-специалистов пройдет в нижегородском ИТ-кампусе "Неймарк".