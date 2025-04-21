На ЦИПРе состоится финал IV Международного киберчемпионата по ИБ Афиша

Фото: ГК "Солар"

В рамках ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (12+), которая пройдет с 2 по 8 июня 2025 года, состоится финал IV Международного киберчемпионата по информационной безопасности. В соревновании примут участие более 100 сильнейших российских и иностранных киберзащитников. Киберсоревнования пройдут при поддержке Минцифры России и ГК «Солар».

Международный киберчемпионат в формате Defence Challenge — это один из крупнейших турниров в сфере информационной безопасности, который по зрелищности и накалу страстей не уступает киберспортивным соревнованиям.

Турнир уже стал ежегодным событием в рамках деловой программы крупнейших деловых мероприятий в России. С 2022 года он проходил в рамках Петербургского международного экономического форума, а с 2024 года основной площадкой стала конференция «Цифровая индустрия промышленной России».

Если в 2022 году в турнире приняли участие всего 9 команд из России, Казахстана и Белоруссии, то в 2024 году организаторы киберчемпионата получили более 180 заявок на участие. По итогам квалификации к соревнованиям были допущены 40 команд из 18 стран: России, государств СНГ, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Южной Америки — и только пять из них вышли в финал.

«С 2022 по 2024 год мы отметили, что число участников международного киберчемпионата по информационной безопасности выросло в 20 раз. В этот проект вовлечены не только российские команды, но и ИБ-специалисты из стран СНГ и дружественных государств из Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Таким образом, киберчемпионат становится площадкой для обмена экспертизой и решения общих для всего ИБ-сообщества задач — повышения навыков киберзащитников и развития их талантов», — комментирует Александр Шойтов, заместитель министра цифрового развития РФ.

В рамках киберчемпионата участники отрабатывают навыки киберзащиты от самых актуальных тактик киберугроз, которые ГК «Солар» ежедневно агрегирует и анализирует в рамках задач по защите более 1 000 крупнейших компаний России. Кроме того, компания располагает данными, поступающими с сенсоров и ханипотов, развернутых на крупнейшей в России телекоммуникационной сети «Ростелекома». Поэтому экспертиза «на кончиках пальцев» заложена в логику всех киберучений и киберчемпионатов, которые проходят при поддержке «Солара».

Инциденты из реальной жизни: например, заражение инфраструктуры вредоносным ПО с помощью фишинговых ссылок, социальная инженерия, в том числе с использованием ИИ, находят отражение в сценарии киберчемпионата, а их концепция обновляется с учетом востребованных российских и международных практик киберучений. В 2025 году отборочный этап в формате Jeopardy CTF будет последовательно проводиться для каждой группы российских и иностранных участников с учетом часовых поясов. Командам предстоит выполнить около 20 заданий различного уровня сложности: поиск и эксплуатация уязвимостей в скомпилированных и web-приложениях, OSINT, форензика, реверс-инжиниринг, крипто- и стеганография. Организаторы будут начислять баллы пропорционально сложности заданий: чем выше сложность, тем более высокий балл за его выполнение можно получить. В финал выйдут три команды, которые наберут наибольшее количество баллов в каждой группе.

Финал на ЦИПР-2025 пройдет в формате Defence Challenge. Каждой «синей» команде будет выделен сегмент инфраструктуры на киберполигоне «Солара» и базовые средства защиты информации, а от «Лаборатории Касперского» — Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform. Каждой команде защитников будет противостоять профессиональная команда атакующих. Победителем киберчемпионата станет команда, набравшая наибольшее количество баллов за эффективную защиту своей инфраструктуры.

«Во время международных соревнований по кибербезопасности формируются связи между людьми из разных стран, но говорящими на одном языке — кибербезопасности. Через обмен опытом и компетенциями по защите инфраструктур компаний и государственных сервисов мы развиваем взаимодействие, взаимно повышаем уровень знаний и отношений между российским и иностранным ИБ-сообществом. В логику отборочного этапа и финала мы вносим актуальные тактики кибератак и задачи по реагированию и расследованию инцидентов, с которыми ежедневно сталкиваются российские киберзащитники, поэтому в финале ожидаем настоящую борьбу за первое место между командами», — комментирует Игорь Ляпунов, генеральный директор ГК «Солар».