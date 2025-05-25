Пьяного водителя задержали с 20 кг наркотиков в Нижегородской области (видео)

Сотрудники Госавтоинспекции ГУ МВД России по Нижегородской области задержали мужчину, подозреваемого в перевозке крупной партии наркотиков.
Во время рейдовых мероприятий на одной из загородных трасс полицейские остановили иномарку. Поведение водителя вызвало подозрения — у него были явные признаки опьянения.
При осмотре салона под задним пассажирским сиденьем инспекторы обнаружили 25 полимерных свертков с белым порошкообразным веществом. Общий вес находки составил около 20 кг.
Экспертиза одного из свертков показала, что внутри находится мефедрон массой более 1,5 кг. Остальные изъятые вещества направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Нижегородской области.
Следственным отделом МО МВД России "Кулебакский" возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 Уголовного кодекса РФ. Подозреваемому предъявлено обвинение, он заключен под стражу.
По предварительной информации, мужчина планировал распространять наркотики с помощью тайников-закладок на территории России.
Сейчас полицейские продолжают работу по установлению всех эпизодов противоправной деятельности и возможных соучастников преступления.
Ранее сообщалось, что в Дзержинске задержали 17-летнюю местную жительницу с младенцем на руках при попытке забрать наркотики из тайника.
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