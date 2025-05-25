Муниципальный маршрут от "Окского берега" до Мызы планируют запустить летом Общество

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Муниципальный маршрут от ЖК "Окский берег" (с Арзамасской стороны) до Мызы могут запустить уже летом. Об этом на пресс-конференции в НОИЦ рассказал замминистра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Денис Рябинин.

По его словам, маршрут №211 был болевой точкой. Он был межмуниципальным, так как проходил через Кстовский район. В соответствии с законодательством, пересекающие два района маршруты нельзя делать муниципальными. После объединения Кстова с Нижним Новгородом эта проблема решена.

Денис Рябинин не назвал точные даты запуска, подчеркнув, что есть конкурсные процедуры, которые необходимо соблюсти. В минтрансе рассчитывают, что это может произойти в июле.

"Мы сейчас назначаем маршрут, выходит документ планирования. Дальше ЦРТС публикует предложение для перевозчиков на площадке и разыгрывает в рамках конкурсных процедур этот маршрут", - сказал представитель регионального минтранса.

Говоря о маршруте №210, замминистра отметил, что сделать его муниципальным не получится, так как он пересекает Дзержинск при поездке в Березовую пойму.

"Следовательно, там межмуниципальный маршрут и нерегулированные тарифы", - сказал он.

Ранее мы писали, что жители "Окского берега" жалуются, что автобусный маршрут №211 ходит нерегулярно.