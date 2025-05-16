Букву "А" уберут из названий нижегородских автобусов Общество

Фото: Кира Мишина

С 26 мая в Нижнем Новгороде изменится формат обозначения автобусных маршрутов. Перед номером больше не будет использоваться буква "А", сообщили в Центре развития транспортных систем.

Такое упрощение, как поясняют специалисты, должно сделать навигацию на электронных табло более понятной для пассажиров. Кроме того, нововведение сократит количество визуальной информации, что положительно скажется на восприятии данных в городской транспортной сети.

Горожанам советуют заранее ознакомиться с обновленными маршрутами, чтобы избежать путаницы при планировании поездок после вступления изменений в силу.

Ранее сообщалось, что с 25 мая изменятся маршруты Т‑40 и Т‑57. Вместо них будут курсировать автобусы под номерами А‑13 и А‑78.