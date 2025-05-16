Адскую жару обещают в Нижегородской области летом
Названы звезды, которые выступят на "Столице закатов" в 2025 году
Это рекорд: нижегородцы запустили в небо шар с Георгиевской лентой
В России вводят новый порядок выявления пьяных водителей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
19 мая 2025 14:59  [43] Гадюки проснулись: нижегородцам рассказали, как вести себя при встрече со змеей
19 мая 2025 14:30  [57] Семь нижегородских изготовителей беспилотников представили свою продукцию на международной выставке HeliRussia 2025
19 мая 2025 14:01  [201] Букву "А" уберут из названий нижегородских автобусов
19 мая 2025 13:44  [122] Как распознать неполадки в работе щитовидной железы: советы эндокринолога
19 мая 2025 13:12  [126] МегаФон прокачал мобильный интернет в одном из крупнейших ЖК Нижнего Новгорода
19 мая 2025 12:40  [127] Нижегородца лишат участка за карьер на сельхозугодьях
19 мая 2025 12:10  [136] Выпускники нижегородских колледжей мечтают стать водителями
19 мая 2025 11:50  [155] Суд обязал "ОРБ Нижний" выплатить более 2 млн рублей за загрязнение почвы
19 мая 2025 11:23  [422] В Ветлуге простятся с погибшим в ходе СВО Сергеем Обуховым
19 мая 2025 11:00  [196] На Канавинском мосту начали снимать асфальт
Общество

Букву "А" уберут из названий нижегородских автобусов

19 мая 2025 14:01  [201] Общество
Букву А уберут из названий нижегородских автобусов

Фото: Кира Мишина

С 26 мая в Нижнем Новгороде изменится формат обозначения автобусных маршрутов. Перед номером больше не будет использоваться буква "А", сообщили в Центре развития транспортных систем.

Такое упрощение, как поясняют специалисты, должно сделать навигацию на электронных табло более понятной для пассажиров. Кроме того, нововведение сократит количество визуальной информации, что положительно скажется на восприятии данных в городской транспортной сети.

Горожанам советуют заранее ознакомиться с обновленными маршрутами, чтобы избежать путаницы при планировании поездок после вступления изменений в силу.

Ранее сообщалось, что с 25 мая изменятся маршруты Т‑40 и Т‑57. Вместо них будут курсировать автобусы под номерами А‑13 и А‑78.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
автобусы Общественный транспорт
Поделиться:
Новости по теме
16 мая 2025 09:58  [502] Нижегородские трамваи №2 и №27 перестали ходить с 16 мая из-за ремонта
14 мая 2025 14:00  [456] Новый троллейбус "Синара" начал курсировать по Нижнему Новгороду
13 мая 2025 13:37  [1082] Компания-перевозчик выиграла конкурс на нижегородские маршруты А-13 и А-67
05 мая 2025 16:02  [1463] Два нижегородских автобуса изменят номера маршрутов в мае
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Многонациональный Нижний: как прошел фестиваль Наш общий дом
16 мая 2025 14:45Многонациональный Нижний: как прошел фестиваль "Наш общий дом"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных