Зарплата водителей автобусов в Нижнем Новгороде выросла на 42% Экономика

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Положительная тенденция по притоку водителей автобусов наблюдается в Нижнем Новгороде в 2025 году. Об этом рассказал замминистра транспорта региона Денис Рябинин на заседании комитета по транспорту и дорожному хозяйству Заксобрания 22 мая, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По данным на май 2025 года, привлечено 44 водителя. С учетом сотрудников, ушедших на летний период, дополнительное количество заполненных штатных единиц составило 11 человек.

Заработная плата водителей автобусов в первом квартале года составила 120 177 рублей, что на 42% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

По словам замминистра, рост зарплаты приостановил отток кадров. Кроме того, позитивное влияние оказали и брутто-контракты, так как теперь предприятие получает ритмично денежные средства, в отличие от предыдущих годов.

Также заключены контракты на установку восьми новых диспетчерских пунктов для обеспечения комфортными условиями водителей и персонал, которые сейчас будут располагаться на остановочных разворотных площадках.

Минтранс ожидает, что полный соцпакет (страховка, проживание, обучение) и хорошие условия труда привлекут новых водителей в ближайшее летнее время для того, чтобы к сентябрю, увеличивается транспортная нагрузка, порог выполнения транспортных работ составлял не менее 85%

Ранее сообщалось, что 27 государственных брутто-контрактов заключено на 60 автобусных маршрутах на 8,2 млрд рублей с начала года в Нижегородской области.