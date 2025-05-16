Это рекорд: нижегородцы запустили в небо шар с Георгиевской лентой
Названы звезды, которые выступят на "Столице закатов" в 2025 году
В России вводят новый порядок выявления пьяных водителей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
22 мая 2025 15:15  [63] Зарплата водителей автобусов в Нижнем Новгороде выросла на 42%
22 мая 2025 15:08  [68] ВТБ: Прирост рынка рублевых сбережений в апреле увеличился в два раза
22 мая 2025 12:27  [154] НПАТ заключил 27 брутто-контрактов на 8,2 млрд рублей с начала года
22 мая 2025 12:07  [143] Круглый стол по развитию туризма в северных округах Нижегородской области собрал 30 предпринимателей
22 мая 2025 11:05  [125] Соцпредприниматели смогут получить до 200 тысяч рублей на проведение рекламной кампании в рамках конкурса "Бизнес-Мост"
22 мая 2025 09:54  [214] Более миллиарда добавят нижегородской промышленности в 2025 году
22 мая 2025 09:14  [181] Стало известно, в каких районах Нижнего Новгорода подешевело жилье
22 мая 2025 08:00  [200] Размер ипотечного чека в Нижегородской области вырос почти на 6%
21 мая 2025 18:58  [304] Нижегородские парламентарии обсудили социальное предпринимательство
21 мая 2025 18:15  [294] Нижегородская область сохраняет лидерство в ПФО по динамике промышленного роста
Экономика

Зарплата водителей автобусов в Нижнем Новгороде выросла на 42%

22 мая 2025 15:15  [63] Экономика
Зарплата водителей автобусов в Нижнем Новгороде выросла на 42%

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Положительная тенденция по притоку водителей автобусов наблюдается в Нижнем Новгороде в 2025 году. Об этом рассказал замминистра транспорта региона Денис Рябинин на заседании комитета по транспорту и дорожному хозяйству Заксобрания 22 мая, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По данным на май 2025 года, привлечено 44 водителя. С учетом сотрудников, ушедших на летний период, дополнительное количество заполненных штатных единиц составило 11 человек.

Заработная плата водителей автобусов в первом квартале года составила 120 177 рублей, что на 42% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

По словам замминистра, рост зарплаты приостановил отток кадров. Кроме того, позитивное влияние оказали и брутто-контракты, так как теперь предприятие получает ритмично денежные средства, в отличие от предыдущих годов.

Также заключены контракты на установку восьми новых диспетчерских пунктов для обеспечения комфортными условиями водителей и персонал, которые сейчас будут располагаться на остановочных разворотных площадках.

Минтранс ожидает, что полный соцпакет (страховка, проживание, обучение) и хорошие условия труда привлекут новых водителей в ближайшее летнее время для того, чтобы к сентябрю, увеличивается транспортная нагрузка, порог выполнения транспортных работ составлял не менее 85%

Ранее сообщалось, что 27 государственных брутто-контрактов заключено на 60 автобусных маршрутах на 8,2 млрд рублей с начала года в Нижегородской области.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
автобусы Зарплата Общественный транспорт
Поделиться:
Новости по теме
20 мая 2025 13:07  [446] Маршрут Т-304 возобновляет движение между Кстовом и Нижним Новгородом
19 мая 2025 14:01  [862] Букву "А" уберут из названий нижегородских автобусов
15 мая 2025 12:28  [968] Новый автобус КамАЗ начал курсировать по маршруту А-42 в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Многонациональный Нижний: как прошел фестиваль Наш общий дом
16 мая 2025 14:45Многонациональный Нижний: как прошел фестиваль "Наш общий дом"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных