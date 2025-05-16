Маршрут Т-304 возобновляет движение между Кстовом и Нижним Новгородом Общество

Маршрутный автобус Т-304 снова начнёт курсировать между Кстовом и Нижним Новгородом. Как сообщили в Центре развития транспортных систем, движение будет восстановлено 21 мая.

Автобусы будут следовать по привычному маршруту — от автостанции "Кстово" до транспортно-пересадочного узла "Канавинский". Обслуживать направление станет компания "АвтоФутболистов". На линию выйдут шесть автобусов малого класса.

С 11 апреля маршрут был приостановлен из-за завершения действия контракта с прежним перевозчиком. Это создало серьёзные неудобства для жителей Кстова, которые лишились одного из немногих удобных способов добраться до Нижнего Новгорода.

Местные жители активно выражали недовольство и направляли обращения в профильные структуры. В ЦРТС тогда заявляли, что вопрос возобновления рейсов находится в стадии проработки. Сейчас решение принято, и движение возобновляется.

Сообщалось что, проезд после объединения Кстова и Нижнего Новгорода не подорожает.