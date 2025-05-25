Уникальный трехсекционный трамвай вернулся на нижегородские маршруты №6 и №7

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Трехсекционный трамвай 71-409 вышел на линию в Нижнем Новгороде после глубокой реставрации и обкатки. С 26 мая он работает на маршрутах №6 и №7. Об этом сообщил телеграм-канал "Нижегородский транспорт".
Отмечается, что такого вагона больше нигде нет. Он единственный в своем роде. Правда, в Казани курсируют похожие вагоны 71-409-01 с измененной технической начинкой.
Нижний Новгород получил вагон в 2014 году. Он был первым в стране трехсекционным с полностью низким уровнем пола по всей длине.
Спустя какое-то время ему потребовалась доработка. Концессионер ООО "Экологические проекты" восстановил, покрасил вагон и вернул в эксплуатацию.
Ранее сообщалось, что в мае обкатку с пассажирами начал "безрогий" троллейбус "Синара".
Также мы рассказывали, что в Нижнем Новгороде появятся 73 новых автобуса.
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