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Общество

Уникальный трехсекционный трамвай вернулся на нижегородские маршруты №6 и №7

26 мая 2025 12:11  [429] Общество
Уникальный трехсекционный трамвай вернулся на нижегородские маршруты №6 и №7

Фото: t.me/mylovetransportnn

Трехсекционный трамвай 71-409 вышел на линию в Нижнем Новгороде после глубокой реставрации и обкатки. С 26 мая он работает на маршрутах №6 и №7. Об этом сообщил телеграм-канал "Нижегородский транспорт".

Отмечается, что такого вагона больше нигде нет. Он единственный в своем роде. Правда, в Казани курсируют похожие вагоны 71-409-01 с измененной технической начинкой.

Нижний Новгород получил вагон в 2014 году. Он был первым в стране трехсекционным с полностью низким уровнем пола по всей длине.

Спустя какое-то время ему потребовалась доработка. Концессионер ООО "Экологические проекты" восстановил, покрасил вагон и вернул в эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что в мае обкатку с пассажирами начал "безрогий" троллейбус "Синара". 

Также мы рассказывали, что в Нижнем Новгороде появятся 73 новых автобуса.

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Теги:
Общественный транспорт Трамвай
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