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Общество

Автобусы А-10 и А-76 в Нижнем Новгороде сократили маршрут из-за строительства ТЦ

23 мая 2025 16:30  [100] Общество
Автобусы А-10 и А-76 в Нижнем Новгороде изменили маршрут из-за строительства ТЦ

Фото: Александр Воложанин

Движение автобусов А-10 и А-76 временно скорректировано в связи с возведением торгово-культурного центра рядом с остановкой "Московское шоссе".

Как сообщили в Центре развития транспортных систем, изменения связаны с тем, что на участке рядом со стройплощадкой затруднена посадка и высадка пассажиров.

С 22 мая автобусы курсируют только до остановки "Улица Рябцева", которая находится неподалеку от прежнего конечного пункта.

Ограничения будут действовать до завершения строительных работ. Сроки окончания стройки пока не уточняются.

Ранее сообщалось, что АО "Нижегородпассажиравтотранс" планирует приобрести 73 автобуса.

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Теги:
автобусы Общественный транспорт Строительство
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