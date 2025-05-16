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Экономика

НПАТ заключил 27 брутто-контрактов на 8,2 млрд рублей с начала года

22 мая 2025 12:27  [131] Экономика
НПАТ заключил 27 брутто-контрактов на 8,2 млрд рублей с начала года

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

В Нижегородской области подвели первые итоги работы общественного транспорта по брутто-контрактам. На данный момент брутто-контракты заключены на 60 автобусных маршрутах. Такая информация была озвучена на заседании комитета по транспорту и дорожному хозяйству Законодательного собрания региона 22 мая, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Напомним, при системе брутто-контракта все средства от продажи билетов поступают в бюджет, а перевозчикам компенсируют транспортную работу в полном объеме. Новая схема мотивирует перевозчиков строго соблюдать расписание, так как за его нарушения предусмотрены серьезные штрафы. 

Известно, что на сегодняшний день между ЦРТС и НПАТ заключено 27 государственных брутто-контрактов на сумму 8,2 млрд рублей со сроком исполнения до 31 декабря 2025 года.

Как рассказал замминистра транспорта Денис Рябинин, благодаря новой модели оплаты и системе штрафов автобусы стали четче придерживаться расписания, за счет этого снизилось количество жалоб от пассажиров.  

Кроме того, количество выполненных рейсов в первом квартале увеличилось на 7435 по сравнению с последним кварталом 2024 года. Это связано с увеличением количества транспорта. Так, по льготному лизингу пришли 110 новых автобусов.

К обсуждению эффективности новой системы депутаты вернутся в августе.

Ранее сообщалось, что транспортная реформа в Нижнем Новгороде завершится к июню. 

 

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Теги:
автобусы Законодательное собрание Общественный транспорт
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