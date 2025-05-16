НПАТ заключил 27 брутто-контрактов на 8,2 млрд рублей с начала года

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В Нижегородской области подвели первые итоги работы общественного транспорта по брутто-контрактам. На данный момент брутто-контракты заключены на 60 автобусных маршрутах. Такая информация была озвучена на заседании комитета по транспорту и дорожному хозяйству Законодательного собрания региона 22 мая, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".
Напомним, при системе брутто-контракта все средства от продажи билетов поступают в бюджет, а перевозчикам компенсируют транспортную работу в полном объеме. Новая схема мотивирует перевозчиков строго соблюдать расписание, так как за его нарушения предусмотрены серьезные штрафы.
Известно, что на сегодняшний день между ЦРТС и НПАТ заключено 27 государственных брутто-контрактов на сумму 8,2 млрд рублей со сроком исполнения до 31 декабря 2025 года.
Как рассказал замминистра транспорта Денис Рябинин, благодаря новой модели оплаты и системе штрафов автобусы стали четче придерживаться расписания, за счет этого снизилось количество жалоб от пассажиров.
Кроме того, количество выполненных рейсов в первом квартале увеличилось на 7435 по сравнению с последним кварталом 2024 года. Это связано с увеличением количества транспорта. Так, по льготному лизингу пришли 110 новых автобусов.
К обсуждению эффективности новой системы депутаты вернутся в августе.
Ранее сообщалось, что транспортная реформа в Нижнем Новгороде завершится к июню.
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